Dr. Pelin Pınar’ın şüpheli ölümünde acılı babadan kızının sevgilisine sert tepki: "Verdiği ifadeler ciddi çelişkilerle dolu"
Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattan düşerek hayatını kaybeden Kadın Doğum Uzmanı Dr. Pelin Pınar'ın hayatını kaybetmesinin ardından Yalçın Pınar kızının şüpheli ölümüne ilişkin sessizliğini bozdu. Acılı baba kızının sevgilisinin ifadesine tepki gösterdi, "Nebi Ö.’nün verdiği ifadeler ciddi çelişkilerle doludur." şeklinde konuştu.
Yaşadığı sitenin 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Dr. Pelin Pınar'ın babası Yalçın Pınar, kızının şüpheli ölümüne ilişkin sessizliğini bozdu. Olay günü kızının yanında bulunan sevgilisi Nebi Ö.'nün ifadesine tepki gösteren acılı baba, "İfadeleri ciddi çelişkilerle dolu. Kızımızın ölümünün basit bir olay gibi gösterilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
"KIZIMIZIN ÖLÜMÜNÜN BASİT BİR OLAY GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Pelin Pınar (28), 11 Kasım 2026 günü sevgilisiyle yaşadığı 8'inci kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümle ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, olay günü yanında bulunan sevgilisi Nebi Ö., şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, 21 Kasım günü nişanlarının olacağını belirtti.
Pelin Pınar'ın hamile olduğunu ve bebeğini 4-5 haftalıkken düşürdüğünü ifadesinde anlatan Nebi Ö., "Pelin çok kötü olduğunu anlattı. Ben lavabodayken dışarıdan çığlık geldi. Balkondan baktığımda karanlıkta yerdeki cesedi gördüm" dedi. Nebi Ö. ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sürerken, genç doktorun acılı babası Yalçın Pınar, kızının şüpheli ölümüne ilişkin sessizliğini bozdu. Evlat acısıyla sarsılan Yalçın Pınar, kızının ölümüyle ilgili bazı basın organlarında ve sosyal medyada servis edilen iddialara ve Nebi Ö.'nün ifadelerine tepki göstererek yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu iddiaları asla kabul etmediklerini açıklamasında anlatan Yalçın Pınar, "Kamuoyunun bilmesini isteriz ki Nebi Ö.'nün verdiği ifadeler ciddi çelişkilerle doludur. Gerçekleri gizlemeye yönelik bu tutarsız beyanların arkasına sığınarak, kızımızın ölümünün basit bir olay gibi gösterilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN"
Kızı Pelin Pınar'ın belirli bir kariyere sahip, geleceğe dair umutları ve planları olan, hayat dolu bir insan olduğunu açıklamasında belirten Yalçın Pınar, "Acımız henüz çok tazeyken, tek taraflı ve çelişkili beyanlara dayanılarak yapılan haberler, acımızı daha da büyütmekte, adaletin tesis edilmesine zarar vermektedir. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm delillerin, Adli Tıp bulgularının ve şüpheli Nebi Ö.'nün çelişkili ifadelerinin titizlikle incelenerek maddi gerçekliğin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.
Kızının ölümünde ihmali veya kastı bulunan tüm sorumluların yargı önünde en ağır cezayı alması için hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Yalçın Pınar, gerçeklerin üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceklerini, adalet yerini bulana kadar bu davanın takipçisi olacaklarını ve gerçekleri ispat edeceklerini dile getirdi.