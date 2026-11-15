Genç doktorun acılı babası Yalçın Pınar, kızının şüpheli ölümüne ilişkin sessizliğini bozdu. (Foto: DHA)

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN"

Kızı Pelin Pınar'ın belirli bir kariyere sahip, geleceğe dair umutları ve planları olan, hayat dolu bir insan olduğunu açıklamasında belirten Yalçın Pınar, "Acımız henüz çok tazeyken, tek taraflı ve çelişkili beyanlara dayanılarak yapılan haberler, acımızı daha da büyütmekte, adaletin tesis edilmesine zarar vermektedir. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm delillerin, Adli Tıp bulgularının ve şüpheli Nebi Ö.'nün çelişkili ifadelerinin titizlikle incelenerek maddi gerçekliğin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.



Kızının ölümünde ihmali veya kastı bulunan tüm sorumluların yargı önünde en ağır cezayı alması için hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Yalçın Pınar, gerçeklerin üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceklerini, adalet yerini bulana kadar bu davanın takipçisi olacaklarını ve gerçekleri ispat edeceklerini dile getirdi.