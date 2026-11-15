37 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görülen şap hastalığı üzerine ilçe genelindeki 37 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik karantina tedbirlerinin devreye alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 37 mahallede karantina tedbirleri uygulanmaya başlanırken, kent genelindeki şap aşılama kampanyasının süresi de 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Elbistan ilçesinde görülen şap hastalığı üzerine ilçe genelindeki 37 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. (Foto: İHA)

Karantina süresince belirlenen mahallelerde hayvanların sevk ve hareketlerinin kısıtlama kararları doğrultusunda yasaklandığı vurgulanırken, yetiştiricilerin biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uymaları istendi.

Aşı kampanyasının süresi 31 Aralık’a kadar uzatıldı. (Foto: İHA)

AŞI KAMPANYASININ SÜRESİ 31 ARALIK'A KADAR UZATILDI

Öte yandan, kentte şap hastalığıyla mücadele amacıyla eylül ayı içinde başlatılan sonbahar dönemi aşı kampanyası çerçevesinde 83 bin doz aşı yapılması planlanıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla, normal şartlarda 14 Eylül'de sona eren aşı kampanyasının süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

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