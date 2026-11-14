Dosyaya atanan yeni savcının derinleştirdiği soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan çoban Yusuf Namlı, Gürcistan'ın Gonio bölgesinde bir pansiyonda kaldıktan sonra Tiflis yönüne hareket ederken emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Namlı'nın Türkiye'ye iade edilmesi için hukuki süreç başlatıldı.

Türkiye'yi sarsan korkunç olay, 21 Mart 2025 tarihinde Samsun 'un Terme ilçesinde meydana gelmişti. Evinde Kur'an-ı Kerim okuyan 60 yaşındaki Fikriye Turgut saldırıya uğramış, boğazı kesilerek öldürüldükten sonra kolundaki 4 bilezik gasp edilip evi ateşe verilmişti. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan iki şüpheli beraat ederken, dosyada kilit isim olarak aranan çoban Yusuf Namlı'nın Gürcistan'da yakalandığı bildirildi.

"ANNEM ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA SÜRÜSÜNÜ SATIP KAÇTI"

SABAH'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, katledilen Fikriye Turgut'un kızı Aysel Aydemir Yılmaz, şüpheli Yusuf Namlı hakkında çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Yılmaz, Namlı'nın annesinin ölümünden birkaç ay sonra önce sürüsünü sattığını, ardından borç para alarak ailesine bile haber vermeden yüklü miktarda nakitle Gürcistan'a kaçtığını belirtti. Ayrıca, HTS kayıtlarına göre Namlı'nın olay günü maktulün evine 400-500 metre mesafede olduğunu ve 40-50 dakika boyunca ev çevresinde bulunduğunu vurguladı.

Acılı evlat, Namlı'nın sağ elinin üst kısmında ve parmak aralarında yanık izleri bulunduğunu öne sürerek, bu detayın cinayet gecesi yaşanan boğuşma ya da yangınla bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.