Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yatan otomobildeki sürücü ve yolcular, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Eskişehir'de otomobil yan yattı: Ucuz atlattılar

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ YAN YATTI

Kaza, dün gece Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö. idaresindeki 16 LP 113 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde yan yattı.