Eskişehir'de korkutan kaza: Kontrolden çıkan otomobil yan yattı
Eskişehir Tepebaşı'nda dün gece meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Sürücü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yatan otomobildeki sürücü ve yolcular, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ YAN YATTI
Kaza, dün gece Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö. idaresindeki 16 LP 113 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde yan yattı.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan yolcular olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Devrilen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam