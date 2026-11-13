Anne Yaren Y. (20), 2024 yılında sosyal medyada tanıştığı Bilal Y. (19) ile arkadaş oldu. Bilal Y. şehir dışından gelerek bir süre aileyle aynı evde kaldı. Bu süreçte hamile kalan Yaren Y., gebeliğinin 36. haftasında acil sezaryenle doğum yaptı. Bebeği sonradan öğrenen Bilal Y. de tekrar ailenin evine yerleşti.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve vicdanları sızlatan bebek ölümüne dair yürütülen soruşturmada savcılık kararını verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, ev içerisinde yaşanan korkunç ihmaller zincirini ve ailenin kan donduran tavırlarını gözler önüne serdi. İsim bile konulmayan 2 aylık bebeğin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği kesinleşti.

Bebeğin vücut ağırlığının yalnızca 2 kilo 180 gram olduğu, vücudunda ve cildinde aşırı kuruluk ile göz kürelerinde çöküklük tespit edildi. Ölüm sebebinin ise yetersiz beslenme ile gelişen komplikasyonlar olduğu vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede anneanne Aysel Y. (51), dede Yasin Emre Y. (50), bebeği doğuran anne Yaren Y. ve aynı evde yaşayan Bilal Y. "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Şüphelilerin ortak bakım ve gözetiminde olan 2 aylık bebek, 31 Aralık 2025 tarihinde yatağında nefes almadı fark edildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİYOLOJİK BABA FARKLI ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, bebeğin biyolojik annesinin Yaren Y. olduğu ancak biyolojik babasının resmi olarak Bilal Y. olmadığı ortaya çıktı.

"AMBULANSTA BİLE GÜLÜYORDU"

İddianamede yer alan komşu G.K.'nın ifadesi pes dedirtti. Bilgi sahibi komşu, olay günü ambulans görevlileri bebeğe müdahale ederken anne Yaren Y.'nin sürekli güldüğünü, Bilal Y. ve dede Yasin Emre Y.'nin de hiçbir üzüntü duymadan normal sohbetlerine ve gülmeye devam ettiklerini ifade etti.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, bebeğin ölümünün ani ve öngörülemeyen bir olay olmadığı, uzun bir zamana yayılan yetersiz beslenme sonucunda meydana geldiği vurgulandı. Aynı evde yaşayan şüphelilerin bebeğin durumundaki ağırlaşmayı fark etmelerine rağmen hiçbir hayati tedbir almadıkları ve ihmali tutumlarını sürdürerek ölüme neden oldukları belirtildi.

Savcılık, şüpheliler Aysel Y., Bilal Y., Yaren Y. ve Yasin Emre Y. hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.