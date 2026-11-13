Stablex Kripto Varlık İşlem Kampanyası'nın 11 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB, AirPods 4 ve Apple Watch Series 11 kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 28 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 13 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB Cep Telefonu ASIL TALİHLİLER ŞEHİR 1. ÖZGÜR BAYKUŞ ZONGULDAK YEDEK TALİHLİLER ŞEHİR 1. ARZU FADİK BALIKESİR Apple AirPods 4. Nesil Kulaklık ASIL TALİHLİLER ŞEHİR 1. MUHAMMED RİYAN SAYLIÇ İSTANBUL 2. AYHAN TAŞGIN İSTANBUL 3. ERŞİN DOĞUL MUĞLA 4. KAAN ARDAN İSTANBUL 5. MUHAMMED NURULLAH ATA BATMAN YEDEK TALİHLİLER ŞEHİR 1. EREN KAYA İSTANBUL 2. İBRAHİM ETHEM GELEN İSTANBUL 3. ENDER PARIK BALIKESİR 4. FURKAN KOÇYİĞİT SAKARYA 5. BATUHAN HACIMUSTAFAOĞLU İSTANBUL Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Jet Black Aluminium Case With Black Spor Band Saat ASIL TALİHLİLER ŞEHİR 1. FATİH SELÇUKCAN ADANA 2. KEREM BAHADIR ERDEM MANİSA 3. ÖMER FARUK KAYA İSTANBUL 4. ÖMER TAŞ DİYARBAKIR YEDEK TALİHLİLER ŞEHİR 1. ŞEYMA ŞAHİN VAN 2. SERHAT TURGUT VAN 3. MUHAMMED GAYR ALALİ ŞANLIURFA 4. ALPARSLAN DAMAR İSTANBUL

Günün Manşetleri Tüm Manşetler

Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.09.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-96929 sayılı izin ile Stablex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. adına 01.10.2026 (Saat 00.01) – 31.10.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Stablex kampanyasına 2.170 iştirakçi katılmıştır. 11.11.2026 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye olarak; 1 kişi Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB Cep Telefonu, 4 kişi Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Jet Black Aliminium Case With Black Spor Band Saat, 5 kişi Apple Airpods 4. Nesil Kulaklık kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir ve taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. Asil talihlilerin en geç 28.11.2026, yedek talihlilerin en geç 13.12.2026 tarihine kadar 0 (212) 275 18 07 no.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları tamamlamaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 15.12.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.