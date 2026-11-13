Stablex çekiliş sonuçları açıklandı: iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 ve Apple Watch talihlileri
Stablex Kripto Varlık İşlem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Apple iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 ve Apple Watch Series 11 kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. İkramiyeye hak kazanan isimler ve başvuru tarihleri haberimizde.
Stablex Kripto Varlık İşlem Kampanyası'nın 11 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB, AirPods 4 ve Apple Watch Series 11 kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 28 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 13 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB Cep Telefonu
ASIL TALİHLİLER
ŞEHİR
1. ÖZGÜR BAYKUŞ
ZONGULDAK
YEDEK TALİHLİLER
ŞEHİR
1. ARZU FADİK
BALIKESİR
Apple AirPods 4. Nesil Kulaklık
ASIL TALİHLİLER
ŞEHİR
1. MUHAMMED RİYAN SAYLIÇ
İSTANBUL
2. AYHAN TAŞGIN
İSTANBUL
3. ERŞİN DOĞUL
MUĞLA
4. KAAN ARDAN
İSTANBUL
5. MUHAMMED NURULLAH ATA
BATMAN
YEDEK TALİHLİLER
ŞEHİR
1. EREN KAYA
İSTANBUL
2. İBRAHİM ETHEM GELEN
İSTANBUL
3. ENDER PARIK
BALIKESİR
4. FURKAN KOÇYİĞİT
SAKARYA
5. BATUHAN HACIMUSTAFAOĞLU
İSTANBUL
Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Jet Black Aluminium Case With Black Spor Band Saat
ASIL TALİHLİLER
ŞEHİR
1. FATİH SELÇUKCAN
ADANA
2. KEREM BAHADIR ERDEM
MANİSA
3. ÖMER FARUK KAYA
İSTANBUL
4. ÖMER TAŞ
DİYARBAKIR
YEDEK TALİHLİLER
ŞEHİR
1. ŞEYMA ŞAHİN
VAN
2. SERHAT TURGUT
VAN
3. MUHAMMED GAYR ALALİ
ŞANLIURFA
4. ALPARSLAN DAMAR
İSTANBUL
Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.09.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-96929 sayılı izin ile Stablex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. adına 01.10.2026 (Saat 00.01) – 31.10.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Stablex kampanyasına 2.170 iştirakçi katılmıştır. 11.11.2026 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye olarak; 1 kişi Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB Cep Telefonu, 4 kişi Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Jet Black Aliminium Case With Black Spor Band Saat, 5 kişi Apple Airpods 4. Nesil Kulaklık kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir ve taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. Asil talihlilerin en geç 28.11.2026, yedek talihlilerin en geç 13.12.2026 tarihine kadar 0 (212) 275 18 07 no.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları tamamlamaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 15.12.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.