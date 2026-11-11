Son tarih 13 Kasım! MYK uzman yardımcılığı alımı başvuruları nasıl yapılır?
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), yayımladığı ilanla Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı alımı yapacağını duyurdu. Adayların başvurularını İŞKUR üzerinden elektronik ortamda yapabileceği belirtilirken, son tarih 13 Kasım olarak açıklandı.
Kamu kurumunda kariyer hedefleyen adaylar için yeni bir fırsat kapısı aralandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bünyesinde istihdam edilmek üzere Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı alım süreci resmi olarak başlatıldı. Yönetmelik hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek alımlar için başvuru şartları ve detaylar netleşti.
BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINIYOR
MYK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, alım sürecine ilişkin merak edilen detaylar şu şekilde:
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
İlanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar sürece dahil olabilecek.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
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KRİTİK BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAV DETAYLARI
- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (09/11/1991 ve sonraki doğumlular).
- Son başvuru tarihinden önceki 3 yıl içerisinde alınmış YDS/e-YDS İngilizce sınavından en az 70 puan almış olmak.
- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, tecil ettirmiş olmak veya askerlikle ilişiğinin bulunmaması.
SON TARİH
Adaylar başvurularını 13 Kasım tarihine kadar "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.
Başvurular 09/11/2026 – 13/11/2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak yapılmaktadır.
Başvuruların ardından nihai listeler belirlenecek ve adaylar Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı Yönetmeliği uyarınca mülakat (sözlü sınav) aşamasına tabi tutulacak.
Sınavla ilgili tüm aşama ve duyurulara kurumsal resmi internet adresi olan "https://www.myk.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.