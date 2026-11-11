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Son tarih 13 Kasım! MYK uzman yardımcılığı alımı başvuruları nasıl yapılır?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), yayımladığı ilanla Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı alımı yapacağını duyurdu. Adayların başvurularını İŞKUR üzerinden elektronik ortamda yapabileceği belirtilirken, son tarih 13 Kasım olarak açıklandı.

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Son tarih 13 Kasım! MYK uzman yardımcılığı alımı başvuruları nasıl yapılır?

Kamu kurumunda kariyer hedefleyen adaylar için yeni bir fırsat kapısı aralandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bünyesinde istihdam edilmek üzere Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı alım süreci resmi olarak başlatıldı. Yönetmelik hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek alımlar için başvuru şartları ve detaylar netleşti.

Son başvuru tarihi 13 Kasım. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Son başvuru tarihi 13 Kasım. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINIYOR

MYK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, alım sürecine ilişkin merak edilen detaylar şu şekilde:

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İlanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar sürece dahil olabilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Son tarih 13 Kasım! MYK uzman yardımcılığı alımı başvuruları nasıl yapılır?-3

HANGİ BRANŞTA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

İİBF ve Siyasal Bilgiler Grubu
4 KİŞİ
Mezuniyet şartı
Fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri.
KPSS puan türleri
P14, P19, P24, P29, P34, P39 puan türlerinin herhangi birinden en az 60 puan.
Mülakata çağırılacak aday
Sıralamaya göre en yüksek puanlı 20 aday sözlü sınava çağrılacak.

Mühendislik ve Bilişim Grubu
1 Kişi
BAŞVURU ŞARTI
AÇIKLAMA
Mezuniyet şartı
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümleri.
Özel şart
En az iki yazılım geliştirme dili bilmek (birisi tercihen C#).
KPSS puan türü
KPSSP3 puan türünden en az 60 puan.
Mülakata çağırılacak aday
Sıralamaya göre en yüksek puanlı 5 aday sözlü sınava çağrılacak.

Son tarih 13 Kasım! MYK uzman yardımcılığı alımı başvuruları nasıl yapılır?-4

KRİTİK BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAV DETAYLARI

  1. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (09/11/1991 ve sonraki doğumlular).
  2. Son başvuru tarihinden önceki 3 yıl içerisinde alınmış YDS/e-YDS İngilizce sınavından en az 70 puan almış olmak.
  3. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, tecil ettirmiş olmak veya askerlikle ilişiğinin bulunmaması.

SON TARİH

Adaylar başvurularını 13 Kasım tarihine kadar "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

Başvurular 09/11/2026 – 13/11/2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak yapılmaktadır.

Başvuruların ardından nihai listeler belirlenecek ve adaylar Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı Yönetmeliği uyarınca mülakat (sözlü sınav) aşamasına tabi tutulacak.

Sınavla ilgili tüm aşama ve duyurulara kurumsal resmi internet adresi olan "https://www.myk.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

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