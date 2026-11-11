Kamu kurumunda kariyer hedefleyen adaylar için yeni bir fırsat kapısı aralandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bünyesinde istihdam edilmek üzere Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı alım süreci resmi olarak başlatıldı. Yönetmelik hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek alımlar için başvuru şartları ve detaylar netleşti.