McDonald's Uygulaması Kazandırdı kampanyasının 11 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone Duo 256 GB ve iPhone 18 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler belirlendi. Asil talihlilerin en geç 28 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 13 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

iPhone Duo 256 GB Cep Telefonu ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1. MUHAMMED SALİH ARSLANTAŞ 1. RAMAZAN FİDAN 2. SUDE NAZ EYİCE 2. Berra Ürkü 3. İLHAN YUSUF GÜNEŞ 3. EFE DEVRİM KORKMAZ 4. BÜŞRA DURMUŞ 4. NAZ BALTALI 5. FUNDA NASTASE 5. SONGÜL KALAY ÇELİKTEL iPhone 18 Pro 256 GB Cep Telefonu ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1. EBRAR NİSA TÜRK 1. KEREM TOKACI 2. SEZAİ KOÇDEMİR 2. ÖMER SELİM PAKYARDIM 3. ŞEVVAL ŞERBET 3. EMRE KARACA 4. DOĞUKAN EYÜBOĞLU 4. EZGİ ARI 5. FURKAN ERZURUM 5. BULUT BAKKAL 6. İDİL ÇALIŞKAN 6. YEŞİM BÜYÜKER 7. ELİF SUDE ŞENEL 7. MUHAMMET SAVAŞ 8. MUHAMMET ACAR 8. EMRE ÖZBAY 9. YUNUS EMRE MENTEŞE 9. ARDA SAYIN 10. SERHAT AKMAN 10. TURGUT ÖZKAN 11. ÖMERALP UNAN 11. BİLAL ÇIKRIKÇI 12. MEHMET AYDIN 12. EYLÜL DALGIÇ 13. YALÇIN DAĞTEKİN 13. FATİH ÇUBUKÇU

Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.09.2026 tarih ve E-24951361-255.01.02-97688 sayılı izin ile Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. Adına; 01.10.2026 (Saat 00.01) – 31.10.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen McDonald's kampanyasına 806.048 iştirakçi katılmıştır. 11.11.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 5 kişi Iphone Duo 256 GB Cep Telefonu, 13 kişi Iphone 18 Pro 256 GB Cep Telefonu kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda ve taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. Asil talihlilerin en geç 28.11.2026, yedek talihlilerin en geç 13.12.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine

nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları tamamlamaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 18.12.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.