Pendik'in Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören G.Ç. (17) ile S.E.T. (17) arasında okulda 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Okul çıkışında buluşan öğrenciler arasında, okula yaklaşık 500 metre uzaklıkta kavga çıktı.

BIÇAKLA YARALANDI

Kavga sırasında G.Ç., bıçakla yaralandı. Yaralı halde okul bahçesine gelen öğrenciyi gören görevli polis memuru durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada kaburgasından ve elinden hafif yaralandığı belirlenen G.Ç. ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan G.Ç. taburcu edildi.

Kavgada 17 yaşındaki G.Ç. kaburgasından ve elinden bıçakla yaralandı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin çalışma başlatan Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.Ç.'yi bıçakla yaraladığı belirlenen Y.E.T. (14), yanında bıçak bulunduran S.E.T. (17) ile olay yerinde bulunan H.S. (17) ve T.Ö.'yü (15) tespit etti. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi olayda kullanılan bıçaklarla birlikte yakaladı. Kavgaya ilişkin inceleme sürüyor.