Pendik'te okul çıkışı 'yan bakma' kavgası! 17 yaşındaki öğrenci bıçaklandı: 4 kişi gözaltında
İstanbul Pendik'te bir meslek lisesinde eğitim gören öğrenciler arasında 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışma, okul çıkışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kaburgasından ve elinden yaralanan 17 yaşındaki G.Ç. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 4 şüpheli olayda kullanılan bıçaklarla birlikte yakalandı.
Pendik'in Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören G.Ç. (17) ile S.E.T. (17) arasında okulda 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Okul çıkışında buluşan öğrenciler arasında, okula yaklaşık 500 metre uzaklıkta kavga çıktı.Pendik'te liselilerin bıçaklı kavgası
BIÇAKLA YARALANDI
Kavga sırasında G.Ç., bıçakla yaralandı. Yaralı halde okul bahçesine gelen öğrenciyi gören görevli polis memuru durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada kaburgasından ve elinden hafif yaralandığı belirlenen G.Ç. ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan G.Ç. taburcu edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Olaya ilişkin çalışma başlatan Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.Ç.'yi bıçakla yaraladığı belirlenen Y.E.T. (14), yanında bıçak bulunduran S.E.T. (17) ile olay yerinde bulunan H.S. (17) ve T.Ö.'yü (15) tespit etti. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi olayda kullanılan bıçaklarla birlikte yakaladı. Kavgaya ilişkin inceleme sürüyor.