İzmir'deki HABAŞ tesislerinde meydana gelen ve 19 işçinin hayatını kaybettiği faciada, günlerdir umutla aranmakta olan Barış Güney'den acı haber geldi. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda Güney'in cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir 'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından bir acı haber daha geldi.

CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Facianın ardından ulaşılamayan işçiler arasında yer alan Barış Güney için ekipler aralıksız bir çalışma yürütüyordu. Ailelerin ve yakınlarının endişeli bekleyişi acı haberle son buldu.

Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir cenazeye ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumundaki DNA incelemesiyle cenazenin Güney'e ait olduğu belirlendi.

Kimlik tespitinin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.

Yaralı 2 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Facianın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti için başlatılan idari ve adli soruşturma titizlikle sürdürülüyor.