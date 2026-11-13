İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: İşte kilit yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul'da okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş günü mesai bitiminin çakışmasıyla kent genelinde trafik felç oldu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu %78 olarak ölçülürken, Avrupa ve Anadolu yakasında ana arterler ile köprü geçişlerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
İstanbul'da okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş günü mesai bitimi dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören çevresindeki kesimlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor. Özellikle Bahçelievler ile Bakırköy arasındaki güzergahlarda araçların yavaş ilerlediği görülüyor.
Esenler ve Bağcılar çevresindeki ana arterlerde de yoğunluk yaşanırken, bazı bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşladı. Özellikle Güneşli bağlantı yolunda trafik yer yer durma noktasına geldi.
Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa çevresindeki ana arterlerde yoğunluk oluştu. Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu çevresindeki yollarda da araç yoğunluğu etkili oldu. Haliç çevresi ile köprü bağlantılarında trafik akışının yavaşladığı görüldü.
Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Kadıköy ve Ataşehir çevresindeki kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor. Otoyolun Ataşehir ile Ümraniye arasında kalan kesiminde de çift yönlü yoğunluk gözleniyor.
Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan köprü güzergahlarında da yoğunluk oluştu.
Kent genelindeki bazı ana arterlerde trafik akışının yoğunluğa bağlı olarak yavaşladığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 80, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 76 seviyesinde kaydedildi.
AVRUPA YAKASI İÇİN ALTERNATİFLER
D-100 (E-5) yoğunluğuna karşı:
- Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören hattında kilitlenen D-100 yerine Sahil Yolu (Kennedy Caddesi) veya daha iç kesimlerdeki paralel mahalle yolları (örneğin E-5'e paralel alternatif ara arterler) kısmen daha akışkan olabilir.
Basın Ekspres ve Güneşli bağlantısı:
- Güneşli ve çevresindeki kilitlenmelerden kaçınmak için Mahmutbey gişeleri istikametine doğrudan ana aks yerine İSTOÇ içi bağlantılar veya Bağcılar-Güneşli ara cadde ve sokakları ara geçiş olarak kullanılabilir.
Kuzey-Güney aksı (Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan):
- Bu bölgedeki yığılmalardan kaçınmak için TEM bağlantıları yerine Cendere Caddesi veya iç ilçe yolları tercih edilebilir.
ANADOLU YAKASI İÇİN ALTERNATİFLER
D-100 (Kadıköy - Ataşehir) yoğunluğuna karşı:
- Kadıköy-Ataşehir hattındaki sıkışıklıkta ana arter yerine sahil yönünden ilerlemek istiyorsanız Bağdat Caddesi veya Minibüs Yolu (Turgut Özal Bulvarı) kısa mesafeli ulaşımlarda alternatif sunabilir.
TEM Otoyolu (Sancaktepe - Ümraniye - Ataşehir) kilitlenmesi:
- TEM üzerindeki uzun kuyruklardan kaçınmak için güneye veya kuzeye kaçış noktaları kullanılabilir. Şile Otoyolu istikametinden gelenler için alt bağlantı yolları veya Ümraniye içi alternatif cadde geçişleri denenebilir.