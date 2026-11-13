İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos bugün şiddetini iyice artırdı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. İDO ve Şehir Hatlarında bugün vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürürken İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarında vapur seferleri iptal edildi.

Güzergâh Sefer Saati Yenikapı-Yalova 09.45 Yalova-Yenikapı 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30 Yenikapı-Yalova 11.45 Yalova-Yenikapı 11.45 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50

Vapur seferleri iptal edildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ŞEHİR HATLARINDA İPTALLER

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada ise elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.