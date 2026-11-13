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İstanbul'da lodos nedeniyle deniz ulaşımı aksadı: İDO'da sefer iptalleri, Şehir Hatlarında 8 hat etkilendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini artıran lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Şehir Hatlarında çok sayıda sefer iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

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İstanbul'da lodos nedeniyle deniz ulaşımı aksadı: İDO'da sefer iptalleri, Şehir Hatlarında 8 hat etkilendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürürken İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarında vapur seferleri iptal edildi.

İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos bugün şiddetini iyice artırdı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. İDO ve Şehir Hatlarında bugün vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul'da olumsuz hava şartları sebebiyle vapur seferleri iptal edildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)İstanbul'da olumsuz hava şartları sebebiyle vapur seferleri iptal edildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İDO'da olumsuz hava şartları nedeniyle Yenikapı-Yalova 09.45 seferi, Yalova-Yenikapı 09.45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45 seferi, Yalova-Yenikapı 11.45 seferi, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferi iptal edildi.

Güzergâh
Sefer Saati
Yenikapı-Yalova
09.45
Yalova-Yenikapı
09.45
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
11.30
Yenikapı-Yalova
11.45
Yalova-Yenikapı
11.45
Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
12.30
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa
14.50

Vapur seferleri iptal edildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Vapur seferleri iptal edildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ŞEHİR HATLARINDA İPTALLER
Şehir Hatlarından yapılan açıklamada ise elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

Hat
Sefer Durumu
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
İkinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek
Büyükada-Sedef Adası
İkinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
İkinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek
Beşiktaş-Adalar
İkinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
İkinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek
Sarıyer-Beykoz
İkinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek
Bostancı-Adalar Ring
10.05
Kabataş-Kadıköy-Adalar
İkinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek

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