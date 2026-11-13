İstanbul'da lodos nedeniyle deniz ulaşımı aksadı: İDO'da sefer iptalleri, Şehir Hatlarında 8 hat etkilendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini artıran lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Şehir Hatlarında çok sayıda sefer iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürürken İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarında vapur seferleri iptal edildi.
İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos bugün şiddetini iyice artırdı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. İDO ve Şehir Hatlarında bugün vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
İDO'da olumsuz hava şartları nedeniyle Yenikapı-Yalova 09.45 seferi, Yalova-Yenikapı 09.45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45 seferi, Yalova-Yenikapı 11.45 seferi, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferi iptal edildi.
ŞEHİR HATLARINDA İPTALLER
Şehir Hatlarından yapılan açıklamada ise elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.