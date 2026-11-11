İstanbul Silivri'de gece saatlerinde otobüs yangını! İETT aracı kullanılamaz hale geldi
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde seyir halindeki İETT otobüsü alevlere teslim oldu. Saat 22.30 sıralarında motor bölümünde başlayan yangını fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsteki yangın ekipler tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, otobüsün motor bölümünden alevler yükselmeye başladı.
Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü yandı
OTOBÜSTE YOLCU BULUNMUYORDU
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı sırada otobüsün içerisinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı araca müdahale ederek yangını söndürdü.
İETT OTOBÜSÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangının ardından otobüste büyük çapta hasar meydana geldi. Alevlerin etkisiyle araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Otobüsün motor bölümünde başlayan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.