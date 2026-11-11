UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

İstanbul Silivri'de gece saatlerinde otobüs yangını! İETT aracı kullanılamaz hale geldi

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde seyir halindeki İETT otobüsü alevlere teslim oldu. Saat 22.30 sıralarında motor bölümünde başlayan yangını fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsteki yangın ekipler tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul Silivri'de gece saatlerinde otobüs yangını! İETT aracı kullanılamaz hale geldi

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, otobüsün motor bölümünden alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Video Oynatma İkonu TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü yandı

OTOBÜSTE YOLCU BULUNMUYORDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı sırada otobüsün içerisinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı araca müdahale ederek yangını söndürdü.

Silivri TEM Otoyolu’nda İETT otobüsü alev alev yandı. (Foto: DHA)Silivri TEM Otoyolu’nda İETT otobüsü alev alev yandı. (Foto: DHA)

İETT OTOBÜSÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının ardından otobüste büyük çapta hasar meydana geldi. Alevlerin etkisiyle araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Otobüsün motor bölümünde başlayan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

12 Kasım BUDO iptal seferler listesi: Olumsuz hava ulaşımı vurdu
SONRAKİ HABER

BUDO seferleri iptal mi edildi?
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler