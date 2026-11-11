Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüren elverişsiz hava koşulları, deniz ulaşımını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri ( BUDO ), hava muhalefeti gerekçesiyle sabah ve öğle saatlerindeki seferlerinde toplu iptal kararı almak zorunda kaldı.

BUDO seferleri iptal oldu. (Foto: AA)

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferlerin saatleri ve güzergâhları şu şekildedir:

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak seferler SAAT İPTAL EDİLEN SEFER 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)