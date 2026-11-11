12 Kasım BUDO iptal seferler listesi: Olumsuz hava ulaşımı vurdu
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan toplam 8 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için sefer saatlerini kontrol etmesi istendi.
Giriş Tarihi:
Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüren elverişsiz hava koşulları, deniz ulaşımını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti gerekçesiyle sabah ve öğle saatlerindeki seferlerinde toplu iptal kararı almak zorunda kaldı.
HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferlerin saatleri ve güzergâhları şu şekildedir:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak seferler
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam