UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

12 Kasım BUDO iptal seferler listesi: Olumsuz hava ulaşımı vurdu

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan toplam 8 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için sefer saatlerini kontrol etmesi istendi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
12 Kasım BUDO iptal seferler listesi: Olumsuz hava ulaşımı vurdu

Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüren elverişsiz hava koşulları, deniz ulaşımını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti gerekçesiyle sabah ve öğle saatlerindeki seferlerinde toplu iptal kararı almak zorunda kaldı.

BUDO seferleri iptal oldu. (Foto: AA)BUDO seferleri iptal oldu. (Foto: AA)

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferlerin saatleri ve güzergâhları şu şekildedir:

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak seferler
SAAT
İPTAL EDİLEN SEFER
07.00
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00
İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11.30
İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11.30
İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.00
Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Rize'de akşam saatlerinde faciaya dönüşen kaza! Dereye yuvarlanan kamyonette 3 can kaybı
SONRAKİ HABER

Rize Çayeli'nde kamyonet dereye devrildi
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler