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Mardin'de kaza anları kameraya yansıdı! Midibüs motosiklete çarpmamak için refüje çıktı, 2 kişi yaralandı

Mardin Kızıltepe'de motosiklete çarpmamak için ani manevra yapan midibüs refüje çıktı. Kazada 2 tekstil işçisi yaralanırken, olay yerinden kaçan motosiklettekileri arama çalışmaları başlatıldı.

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Mardin'de kaza anları kameraya yansıdı! Midibüs motosiklete çarpmamak için refüje çıktı, 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüje çıktı. 2 kişinin yaralandığı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Video Oynatma İkonu Kızıltepe'de midibüs refüje çıktı: 2 yaralı

MİDİBÜS REFÜJE ÇIKTI, 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa girip duran motosiklete çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı midibüs refüje çıktı. Kazada midibüsteki 25 tekstil işçisinden 2'si yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Midibüsün refüje çıktığı o anlar kameraya yansıdı. (Foto: DHA)Midibüsün refüje çıktığı o anlar kameraya yansıdı. (Foto: DHA)

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşağa çıkan motosikletin durduğu, midibüsün sürücüsü ise ani frenle birlikte manevra yaptıktan sonra refüje çıktığı anlar yer aldı. Olayın ardından motosikletten inen bir kişinin yaya olarak, diğer kişinin ise motosikletle kaçtığı görüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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