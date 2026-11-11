Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüje çıktı. 2 kişinin yaralandığı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kızıltepe'de midibüs refüje çıktı: 2 yaralı

MİDİBÜS REFÜJE ÇIKTI, 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa girip duran motosiklete çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı midibüs refüje çıktı. Kazada midibüsteki 25 tekstil işçisinden 2'si yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.