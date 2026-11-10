Mağdur aile yaşadıklarını anlattı (Foto: İHA)

"AİLECE YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARI ATLATAMADAN BÖYLE BİR HIRSIZLIK OLAYI OLUNCA ÇOK ETKİLENDİK"

Pandemi döneminde babasını kaybettiğini, 6 Şubat depremlerinde de evlerinin hasar aldığını anlatan Şahin, yaşanan hırsızlık olayının ailece yaşadıkları acıları daha da artırdığını söyledi.

Şahin, "Biz bunların yakalanmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının da canı yanmasın. Zaten zor bir süreçten geçtik. Pandemi döneminde babamı kaybettik, sonrasında 6 Şubat depremlerinde evimiz hasar aldı ve yerinde dönüşümle ciddi zorluklar çekerek evimizi yeniden yaptırdık. Bu 2 şoku daha tam atlatamadan tekrardan böyle bir hırsızlık olayı olunca ailece çok etkilendik. Bunu yapanların da en yakın zamanda bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

POLİS 3 ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Öte yandan ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Ekiplerin hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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