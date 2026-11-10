Gaziantep'te depremden kurtuldular, hırsızların hedefi oldular! 500 bin TL'lik vurgun kamerada
Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar gören ve yerinde dönüşümle yeniden yapılan dairelerine kısa süre önce taşınan Şahin ailesi, bu kez hırsızlık şoku yaşadı. Şehitkamil ilçesinde ailenin evde olmadığı sırada yangın merdivenini kullanarak daireye giren 3 kadın şüpheli, yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çaldı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep'te yaşayan depremzede Şahin ailesinin evine gündüz saatlerinde giren 3 şüpheli, yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çaldı.
Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansırken mağdur aile, şahısların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.Depremzede aileyi hedef alan 3 hırsız kamerada
Olay, 5 Kasım Perşembe günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar alan Şahin ailesi, yerinde dönüşüm projesi kapsamında yeniden inşa edilen binalarındaki dairelerine kısa süre önce yerleşti.
Evlerinin yeniden yapılması sürecinde zor günler geçiren depremzede aile, yıllar sonra huzur bulmak için taşındıkları yeni evlerinde bu kez hırsızlık şoku yaşadı.
500 BİN TL DEĞERİNDE ALTIN VE PARA ÇALDILAR
Ailenin evden çıktığı anı kollayan 3 kadın şüpheli, yeterli güvenlik önlemi alınmadan yapılan yangın merdivenini kullanarak dairenin yangın kapısını zorladı ve eve girdi. Evden yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çalan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
BİNAYA GİRİŞ VE ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA
Şüphelilerin binaya giriş ve binadan çıkış anları, yakındaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
"ANNEM EVDEN ÇIKTIKTAN YARIM SAAT SONRA DAİREMİZE GİRİYORLAR"
Şüphelilerin dairelerine yangın acil çıkış kapısından girdiğini belirten Kerem Şahin (21), olayın planlı olabileceğini öne sürdü.
Şahin, "3 şüpheli binamıza ana kapıdan giriyor. Muhtemelen daha önceden bunu planlamışlar çünkü dış kapı şifreli. Ana kapıdan girip bir süre aşağı garajda bekliyorlar. Dairemize de yangın merdiveninden çıkıp yangın acil çıkış kapısını tornavida ile açarak giriyorlar. Muhtemelen evde olup olmadığımızı da takip ediyorlar çünkü annem evden çıktıktan yarım saat sonra dairemize giriyorlar. Evden yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çalıyorlar" dedi.
"AİLECE YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARI ATLATAMADAN BÖYLE BİR HIRSIZLIK OLAYI OLUNCA ÇOK ETKİLENDİK"
Pandemi döneminde babasını kaybettiğini, 6 Şubat depremlerinde de evlerinin hasar aldığını anlatan Şahin, yaşanan hırsızlık olayının ailece yaşadıkları acıları daha da artırdığını söyledi.
Şahin, "Biz bunların yakalanmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının da canı yanmasın. Zaten zor bir süreçten geçtik. Pandemi döneminde babamı kaybettik, sonrasında 6 Şubat depremlerinde evimiz hasar aldı ve yerinde dönüşümle ciddi zorluklar çekerek evimizi yeniden yaptırdık. Bu 2 şoku daha tam atlatamadan tekrardan böyle bir hırsızlık olayı olunca ailece çok etkilendik. Bunu yapanların da en yakın zamanda bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
POLİS 3 ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE
Öte yandan ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Ekiplerin hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.