Halk sağlığı için acil operasyon: Yalova'da 1 tonu aşkın sahte ürün yakalandı
Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü sıkı gıda denetimlerinde, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu tespit edilen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal kontrol görevlileri gözetiminde imha edildi.
Yalova'da gıda denetimlerinde kontrol görevlileri Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlenen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram balı imha etti.
Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.
TONLARCA BAL VE KIRMIZI ET İMHA EDİLDİ
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı olduğu belirlenen gıda ürünleri hakkında işlem başlatıldı.
Bu kapsamda, 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, kontrol görevlilerinin gözetiminde imha edildi. Ürünlerin sorumluları hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari yaptırım uygulandı.
"DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK"
Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.