Şüpheliler, kadının banka hesaplarındaki paraların terörün finansmanında kullanıldığını iddia ederek korku ve panik oluşturdu. Telefon görüşmesini uzun süre devam ettiren dolandırıcılar, yaşlı kadının başka kişilerle iletişime geçmesini engelleyerek verdikleri talimatlara uymasını sağladı.

Tek oğlu İngiltere'de yaşayan Emine Gönül H.'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini güvenlik güçlerinde görevli olarak tanıttı. Yaşlı kadına kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve adının terör örgütüyle bağlantılı bir operasyona karıştığını söyleyen dolandırıcılar, hakkında çalışma yürütüldüğünü öne

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayında, 78 yaşındaki Emine Gönül H. kendilerini güvenlik güçleri olarak tanıtan şüphelilerin kurduğu tuzağa düştü. Telefonla başlayan dolandırıcılık, yaşlı kadının bankadaki birikimini ve Eyüpsultan'daki evini kaybetmesiyle sonuçlandı. Şikâyet üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı 9 şüpheliyi yakaladı.

Polis yalanıyla yaşlı kadına evini sattırdılar! 9 şüpheli gözaltında. (Foto: İHA)

PARKTAKİ BULUŞMANIN ŞİFRESİ: "PARAN GÜVENDE"

Şüphelilerin söylediklerine inanan Emine Gönül H., bankadaki yaklaşık 120 bin dolarını çekti. Dolandırıcılar, paranın hazır olduğunu doğrulamak amacıyla yaşlı kadından çektiği paranın fotoğrafını göndermesini istedi.

Ardından paranın teslim edileceği yer olarak bir park belirlendi. Şüpheliler, buluşma sırasında kullanılacak parolayı ise "Paran Güvende" olarak kararlaştırdı.

Yaşlı kadın, parka gelen şüphelilere belirlenen parolayı söyleyerek 120 bin doları elden teslim etti. Ancak dolandırıcıların talepleri bununla sınırlı kalmadı. Şüpheliler, Emine Gönül H.'ye banka hesabından ayrıca para transferi de yaptırdı.

BİRİKİMİNİ ALDILAR, SIRA EVİNE GELDİ

Yaşlı kadının birikimini ele geçiren dolandırıcılar, telefonla iletişimlerini sürdürerek bu kez Eyüpsultan'daki evini hedef aldı.

Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin lira olan konut, şüphelilerin yönlendirmesiyle 6 milyon 500 bin liraya satıldı. Emine Gönül H., evin satışından elde ettiği parayı da dolandırıcıların belirttiği 3 ayrı banka hesabına gönderdi.

Şüpheliler, gönderilen paraların devam eden araştırma sürecinde güvenli şekilde muhafaza edildiğini öne sürerek yaşlı kadını oyalamaya devam etti.

Beşiktaş'ta 78 yaşındaki kadın 120 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdı. (Foto: İHA)

PARASINI GERİ İSTEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra birikimini geri almak isteyen Emine Gönül H., kendisini yönlendiren kişileri telefonla aradı. Ancak şüphelilere ulaşamadı.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, yaşadıklarını polise anlatarak şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirlemek için çalışma başlattı.

MİLYONLUK VURGUNUN ARDINDAN 9 GÖZALTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, aralarında 2 kuyumcunun da bulunduğu toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmada, dolandırıcılıkla elde edilen paraların kripto varlıklar aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.