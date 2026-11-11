Beşiktaş'ta 78 yaşındaki kadına milyonluk tuzak: 120 bin dolarını aldılar, evini sattırdılar
İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 78 yaşındaki Emine Gönül H., kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Terör soruşturması bahanesiyle korkutulan yaşlı kadın, 120 bin dolarını parkta şüphelilere teslim etti. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, kadının 7,5 milyon lira değerindeki evini 6,5 milyon liraya sattırarak parasını ele geçirdi. Olayın ardından başlatılan operasyonda 2'si kuyumcu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayında, 78 yaşındaki Emine Gönül H. kendilerini güvenlik güçleri olarak tanıtan şüphelilerin kurduğu tuzağa düştü. Telefonla başlayan dolandırıcılık, yaşlı kadının bankadaki birikimini ve Eyüpsultan'daki evini kaybetmesiyle sonuçlandı. Şikâyet üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı 9 şüpheliyi yakaladı.
TERÖR SORUŞTURMASI YALANIYLA KORKUYA SÜRÜKLEDİLER
Tek oğlu İngiltere'de yaşayan Emine Gönül H.'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini güvenlik güçlerinde görevli olarak tanıttı. Yaşlı kadına kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve adının terör örgütüyle bağlantılı bir operasyona karıştığını söyleyen dolandırıcılar, hakkında çalışma yürütüldüğünü öne
sürdü.
Şüpheliler, kadının banka hesaplarındaki paraların terörün finansmanında kullanıldığını iddia ederek korku ve panik oluşturdu. Telefon görüşmesini uzun süre devam ettiren dolandırıcılar, yaşlı kadının başka kişilerle iletişime geçmesini engelleyerek verdikleri talimatlara uymasını sağladı.
PARKTAKİ BULUŞMANIN ŞİFRESİ: "PARAN GÜVENDE"
Şüphelilerin söylediklerine inanan Emine Gönül H., bankadaki yaklaşık 120 bin dolarını çekti. Dolandırıcılar, paranın hazır olduğunu doğrulamak amacıyla yaşlı kadından çektiği paranın fotoğrafını göndermesini istedi.
Ardından paranın teslim edileceği yer olarak bir park belirlendi. Şüpheliler, buluşma sırasında kullanılacak parolayı ise "Paran Güvende" olarak kararlaştırdı.
Yaşlı kadın, parka gelen şüphelilere belirlenen parolayı söyleyerek 120 bin doları elden teslim etti. Ancak dolandırıcıların talepleri bununla sınırlı kalmadı. Şüpheliler, Emine Gönül H.'ye banka hesabından ayrıca para transferi de yaptırdı.
BİRİKİMİNİ ALDILAR, SIRA EVİNE GELDİ
Yaşlı kadının birikimini ele geçiren dolandırıcılar, telefonla iletişimlerini sürdürerek bu kez Eyüpsultan'daki evini hedef aldı.
Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin lira olan konut, şüphelilerin yönlendirmesiyle 6 milyon 500 bin liraya satıldı. Emine Gönül H., evin satışından elde ettiği parayı da dolandırıcıların belirttiği 3 ayrı banka hesabına gönderdi.
Şüpheliler, gönderilen paraların devam eden araştırma sürecinde güvenli şekilde muhafaza edildiğini öne sürerek yaşlı kadını oyalamaya devam etti.
PARASINI GERİ İSTEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Bir süre sonra birikimini geri almak isteyen Emine Gönül H., kendisini yönlendiren kişileri telefonla aradı. Ancak şüphelilere ulaşamadı.
Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, yaşadıklarını polise anlatarak şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirlemek için çalışma başlattı.
MİLYONLUK VURGUNUN ARDINDAN 9 GÖZALTI
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda, aralarında 2 kuyumcunun da bulunduğu toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmada, dolandırıcılıkla elde edilen paraların kripto varlıklar aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
KAMERA KAYITLARI PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Dolandırıcılık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Kayıtlarda, şüphelilerin yaşlı kadının evine gittikleri anlar, Emine Gönül H.'den aldıkları 120 bin doları bozdurmak için yaptıkları işlemler ve evin satışından elde edilen parayı kendi banka hesaplarından çektikleri anlar yer aldı.
Ortaya çıkan görüntüler, telefonla başlayan dolandırıcılıkta paranın el değiştirdiği aşamaları gözler önüne serdi.