Hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen bir kişinin, sağlık personeli olarak görev yapma yetkisi ve tıbbi eğitimi bulunmamasına rağmen uzun süredir ameliyatlara katıldığı öne sürüldü. Söz konusu kişinin doktor ve ameliyat hemşiresi gibi hastalara müdahale ettiği iddiaları üzerine Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Giresun 'da, kalp krizi şüphesiyle başvuran bir hastanın taburcu edildikten dakikalar sonra kalbinin durduğu iddiasıyla daha önce gündeme gelen Özel Ada Hastanesi, bu kez ameliyathanedeki uygulamalara ilişkin suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Tıbbi müdahalelerin kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bu iddialar, başlatılan incelemeyle birlikte araştırılacak.

İddialar yalnızca ameliyathaneye girişle sınırlı kalmadı. Görev tanımı dışında işlemler yaptığı ileri sürülen kişinin katıldığı operasyonlara ilişkin hasta kayıtlarında, başka sağlık çalışanlarının isimlerinin kullanıldığı da öne sürüldü.

Özel hastanenin videoları şikâyete konu oldu!

TANITIM VİDEOLARI ŞİKÂYETE KONU OLDU

İddialara dayanak gösterilen görüntülerin, hastanenin tanıtım amacıyla çekip sosyal medya hesaplarında yayımladığı videolarda yer aldığı belirtildi.

Görüntüleri izleyen bir vatandaşın, söz konusu kişiye ait hastanedeki fotoğraf ve video kayıtlarını başvurusuna ekleyerek CİMER'e şikâyette bulunduğu öğrenildi. Başvurunun ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün konuyu incelemeye aldığı ve iddialarla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

HASTANE YÖNETİMİNDEN YANIT

Hastane yönetimi ise kamuoyuna yansıyan iddiaları reddetti. Özel Giresun Ada Hastanesi Başhekimi Dr. Cenap Damcı, iddiaya konu kişinin yardımcı personel olduğunu belirtti. Op. Dr. Korhan Arslan da ameliyatları gerçekleştiren cerrahın kendisi olduğunu ifade ederek suçlamalara karşı çıktı.

TABURCU EDİLDİKTEN DAKİKALAR SONRA KALBİ DURMUŞTU

Aynı hastane, daha önce Salih Aydın'ın tedavi sürecine ilişkin iddialarla gündeme gelmişti. Kalp krizi şüphesiyle acil servise başvuran Aydın'ın, taburcu edilmesinin ardından dakikalar içinde fenalaştığı ileri sürülmüştü.

Hasta yakınlarının anlatımına göre Aydın, hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra aracında rahatsızlandı ve kalbi durdu. Bunun üzerine aynı hastaneye bu kez "kırmızı kod" ile yeniden getirildi.

Elektroşok ve kalp masajıyla müdahale edilen Aydın'a daha sonra acil anjiyo yapıldı. Stent takılan hasta, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Aile, ilk başvuruda yapılan değerlendirme ve müdahalenin yetersiz kaldığını savunarak yetkili kurumlara başvurdu.