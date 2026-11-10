Antalya'da yaşayan Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kendisinden haber alamayan annesi Nuriye Hanım ve ağabeyi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi. Aile, genç kadının evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü öne sürdü.