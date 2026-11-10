Müge Anlı’da aranan zihinsel engelli Rabia Nur bulundu! Darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar
Antalya’da kaybolan ve ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aradığı 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 9 gün sonra Denizli’de polis operasyonuyla bulundu. Genç kadını darbederek kredi başvurusu yapmaya zorladıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
Antalya'da yaşayan Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kendisinden haber alamayan annesi Nuriye Hanım ve ağabeyi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi. Aile, genç kadının evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü öne sürdü.
KAYBOLDUKTAN SONRA BAŞVURU MESAJLARI GELDİ
Rabia Nur'un kaybolduğu gün iki erkekle birlikte yürüdüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi. Ailenin iddiasına göre, genç kadının kaybolmasının ertesi günü adına kredi ve kredi kartı başvuruları yapıldığına ilişkin mesajlar gelmeye başladı.
Bu mesajlar üzerine aile, Rabia Nur'un zihinsel engelinden yararlanılarak maddi açıdan istismar edilmeye çalışılmış olabileceği yönündeki şüphelerini dile getirdi.
PROGRAMDAKİ İDDİALAR İHBAR KABUL EDİLDİ
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programında gündeme getirilen iddiaları ihbar kabul ederek inceleme başlattı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kentte bir adres belirlendi.
Polisin adrese düzenlediği operasyonda Rabia Nur Yiğit bulundu. Genç kadını yanlarında tutarak maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları belirtilen Ş.B. ve A.T. gözaltına alındı.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Rabia Nur'u darp ederek kredi başvurusu yaptırdıkları iddia edilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.B. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
RABİA NUR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Bulunmasının ardından ailesine teslim edilen Rabia Nur'un darp edildiği öğrenildi. Sağlık kontrolleri ve gerekli tedavisi için hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.