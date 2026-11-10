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Müge Anlı’da aranan zihinsel engelli Rabia Nur bulundu! Darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar

Antalya’da kaybolan ve ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aradığı 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 9 gün sonra Denizli’de polis operasyonuyla bulundu. Genç kadını darbederek kredi başvurusu yapmaya zorladıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

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Müge Anlı’da aranan zihinsel engelli Rabia Nur bulundu! Darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar

Antalya'da yaşayan Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kendisinden haber alamayan annesi Nuriye Hanım ve ağabeyi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi. Aile, genç kadının evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü öne sürdü.

Ailesi, Rabia Nur’u bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.Ailesi, Rabia Nur’u bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.

KAYBOLDUKTAN SONRA BAŞVURU MESAJLARI GELDİ

Rabia Nur'un kaybolduğu gün iki erkekle birlikte yürüdüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi. Ailenin iddiasına göre, genç kadının kaybolmasının ertesi günü adına kredi ve kredi kartı başvuruları yapıldığına ilişkin mesajlar gelmeye başladı.

Bu mesajlar üzerine aile, Rabia Nur'un zihinsel engelinden yararlanılarak maddi açıdan istismar edilmeye çalışılmış olabileceği yönündeki şüphelerini dile getirdi.

Denizli’de operasyonla bulunan Rabia Nur’la ilgili iki şüpheli tutuklandı.Denizli’de operasyonla bulunan Rabia Nur’la ilgili iki şüpheli tutuklandı.

PROGRAMDAKİ İDDİALAR İHBAR KABUL EDİLDİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programında gündeme getirilen iddiaları ihbar kabul ederek inceleme başlattı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kentte bir adres belirlendi.

Polisin adrese düzenlediği operasyonda Rabia Nur Yiğit bulundu. Genç kadını yanlarında tutarak maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları belirtilen Ş.B. ve A.T. gözaltına alındı.

Darp edildiği öğrenilen Rabia Nur, hastanede tedaviye alındı.Darp edildiği öğrenilen Rabia Nur, hastanede tedaviye alındı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Rabia Nur'u darp ederek kredi başvurusu yaptırdıkları iddia edilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.B. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RABİA NUR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Bulunmasının ardından ailesine teslim edilen Rabia Nur'un darp edildiği öğrenildi. Sağlık kontrolleri ve gerekli tedavisi için hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Müge Anlı’da aranan zihinsel engelli Rabia Nur bulundu! Darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar-5 Müge Anlı’da aranan zihinsel engelli Rabia Nur bulundu! Darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar-6 Müge Anlı’da aranan zihinsel engelli Rabia Nur bulundu! Darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar-7
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