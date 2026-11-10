Trafikte kalan taksi şoförü, yaşadığı sıkıntıyı “Yandık” sözleriyle anlattı. (Foto: DHA)

TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN TEPKİ

Yoğunlukta kalan bir taksi şoförü, yaşadıklarını "Çok güzel bir trafik var, yandık. Çok iyi şeyler düşünmüyorum, yandık" sözleriyle anlattı.