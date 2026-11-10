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Bakırköy D-100 yan yolda çalışma trafiği kilitledi! 5 dakikalık yol 45 dakikada aşıldı

İncirli Üst Geçidi’ndeki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu’nun Ankara yönündeki yan yolu trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta sürücüler, normalde 5 dakika süren yolculuğun 45 dakikaya çıktığını belirtti.

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Bakırköy D-100 yan yolda çalışma trafiği kilitledi! 5 dakikalık yol 45 dakikada aşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Bakırköy'deki İncirli Üst Geçidi'nde başlattığı güçlendirme çalışmaları, D-100 Karayolu'nda ulaşımı etkiledi. Ankara istikametindeki yan yolun çalışmalar kapsamında kapatılmasıyla güzergahta trafik yoğunluğu yaşandı.

İBB’nin İncirli Üst Geçidi’ndeki çalışması, D-100 yan yolda trafiği kilitledi. (Foto: DHA)İBB’nin İncirli Üst Geçidi’ndeki çalışması, D-100 yan yolda trafiği kilitledi. (Foto: DHA)

SABAH BAŞLAYAN YOĞUNLUK GÜN BOYU SÜRDÜ

Sabah saatlerinde uzamaya başlayan araç kuyrukları, günün ilerleyen saatlerinde de erimedi. Trafikte bekleyen vatandaşlar, normal koşullarda 5 dakikada geçtikleri mesafeyi yaklaşık 45 dakikada aşabildiklerini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Trafikte kalan taksi şoförü, yaşadığı sıkıntıyı “Yandık” sözleriyle anlattı. (Foto: DHA)Trafikte kalan taksi şoförü, yaşadığı sıkıntıyı “Yandık” sözleriyle anlattı. (Foto: DHA)

TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN TEPKİ

Yoğunlukta kalan bir taksi şoförü, yaşadıklarını "Çok güzel bir trafik var, yandık. Çok iyi şeyler düşünmüyorum, yandık" sözleriyle anlattı.

Sabah başlayan trafik yoğunluğu gün boyu sürdü, sürücüler duruma tepki gösterdi. (Foto: DHA)Sabah başlayan trafik yoğunluğu gün boyu sürdü, sürücüler duruma tepki gösterdi. (Foto: DHA)

ŞİRİNEVLER'DEN İNCİRLİ'YE 45 DAKİKA

Güzergahtaki yoğunluktan etkilenen Ünal Beyoğlu da "Şirinevler'den buraya 45 dakikada geldim. Yolu kapatmışlar" dedi.

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Bakırköy D-100 yan yolda çalışma trafiği kilitledi! 5 dakikalık yol 45 dakikada aşıldı-5 Bakırköy D-100 yan yolda çalışma trafiği kilitledi! 5 dakikalık yol 45 dakikada aşıldı-6 Bakırköy D-100 yan yolda çalışma trafiği kilitledi! 5 dakikalık yol 45 dakikada aşıldı-7
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