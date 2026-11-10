Bakırköy D-100 yan yolda çalışma trafiği kilitledi! 5 dakikalık yol 45 dakikada aşıldı
İncirli Üst Geçidi’ndeki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu’nun Ankara yönündeki yan yolu trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta sürücüler, normalde 5 dakika süren yolculuğun 45 dakikaya çıktığını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Bakırköy'deki İncirli Üst Geçidi'nde başlattığı güçlendirme çalışmaları, D-100 Karayolu'nda ulaşımı etkiledi. Ankara istikametindeki yan yolun çalışmalar kapsamında kapatılmasıyla güzergahta trafik yoğunluğu yaşandı.
SABAH BAŞLAYAN YOĞUNLUK GÜN BOYU SÜRDÜ
Sabah saatlerinde uzamaya başlayan araç kuyrukları, günün ilerleyen saatlerinde de erimedi. Trafikte bekleyen vatandaşlar, normal koşullarda 5 dakikada geçtikleri mesafeyi yaklaşık 45 dakikada aşabildiklerini söyleyerek duruma tepki gösterdi.
TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN TEPKİ
Yoğunlukta kalan bir taksi şoförü, yaşadıklarını "Çok güzel bir trafik var, yandık. Çok iyi şeyler düşünmüyorum, yandık" sözleriyle anlattı.
ŞİRİNEVLER'DEN İNCİRLİ'YE 45 DAKİKA
Güzergahtaki yoğunluktan etkilenen Ünal Beyoğlu da "Şirinevler'den buraya 45 dakikada geldim. Yolu kapatmışlar" dedi.