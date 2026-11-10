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Kapıları açmayan İETT otobüsünün önüne geçti, şemsiyeyle camlarına vurdu

İstanbul'da sabah işe gidiş saatinde durakta otobüs bekleyen bir kişi, binmek istediği İETT otobüsünün dolu olması nedeniyle kapıları açmaması üzerine çılgına döndü. Aracın önüne geçerek hareket etmesini engelleyen öfkeli yolcu, yaşlı bir kadını da eyleme ortak etmeye çalıştıktan sonra şemsiyeyle otobüsün camlarına vura vura olay yerinden uzaklaştı.

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Kapıları açmayan İETT otobüsünün önüne geçti, şemsiyeyle camlarına vurdu

İstanbul'un en büyük çilelerinden biri olan toplu taşıma yoğunluğu, sabah işe gidiş saatlerinde adeta patlama noktasına geldi. Duraklarda mahsur kalan vatandaşların yaşadığı stres zaman zaman dramatik olaylara sahne olurken, son yaşanan olaydaki gerginlik hem şoke etti hem de korku dolu anlar yaşattı. Kapıları açmayan otobüse karşı öfkesini kontrol edemeyen bir yolcu, duraktaki trafiği birbirine kattı.

Video Oynatma İkonu İETT otobüsünün önünü kesti

KAPILAR AÇILMAYINCA KÜPLERE BİNDİ

İşe gitmek için bekleyen şahıs, gelen otobüsün dolu olduğu gerekçesiyle şoförün kapıları açmamasını kabullenemedi.

Kapıları açmayan İETT otobüsünün önüne geçti, şemsiyeyle camlarına vurdu-2

OTOBÜSÜN ÖNÜNE GEÇTİ

Şoföre bağıran öfkeli yolcu, aracın hareket etmesini engellemek için doğrudan İETT otobüsünün önüne dikilerek "Otobüsün arkası boşken gidemezsin!" diye isyan etti.

Kapıları açmayan İETT otobüsünün önüne geçti, şemsiyeyle camlarına vurdu-3

Hırsını alamayan şahıs, durakta bekleyen yaşlı bir kadına yönelerek "Gel sen de otobüsün önüne geç!" diyerek kadını da protestosuna ortak etmeye çalıştı. Yaşanan bu absürt ve gergin anlar çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Kapıları açmayan İETT otobüsünün önüne geçti, şemsiyeyle camlarına vurdu-4

ŞEMSİYEYLE CAMLARA VURUP İZİNİ KAYBETTİRDİ

Şoförün kapıları açmamakta direnmesi üzerine iyice kontrolden çıkan şahıs, elindeki şemsiyeyi kullanarak otobüsün camlarına defalarca vurdu. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları ve cep telefonu kameralarının saniye saniye kaydettiği olay sonrasında öfkeli yolcu hızla duraktan uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar ise sosyal medyada ve haber bültenlerinde en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.

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