İstanbul'un en büyük çilelerinden biri olan toplu taşıma yoğunluğu, sabah işe gidiş saatlerinde adeta patlama noktasına geldi. Duraklarda mahsur kalan vatandaşların yaşadığı stres zaman zaman dramatik olaylara sahne olurken, son yaşanan olaydaki gerginlik hem şoke etti hem de korku dolu anlar yaşattı. Kapıları açmayan otobüse karşı öfkesini kontrol edemeyen bir yolcu, duraktaki trafiği birbirine kattı. İETT otobüsünün önünü kesti KAPILAR AÇILMAYINCA KÜPLERE BİNDİ İşe gitmek için bekleyen şahıs, gelen otobüsün dolu olduğu gerekçesiyle şoförün kapıları açmamasını kabullenemedi.

OTOBÜSÜN ÖNÜNE GEÇTİ Şoföre bağıran öfkeli yolcu, aracın hareket etmesini engellemek için doğrudan İETT otobüsünün önüne dikilerek "Otobüsün arkası boşken gidemezsin!" diye isyan etti.