Şov Market kampanyasının 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Luxera Bahçeport Projesi 1+1 daire, Apple iPhone 17 256 GB ve Sony PS5 Slim Digital 1 TB kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. 40.334 katılımın gerçekleştiği çekilişte asil talihlilerin en geç 24 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 9 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

ASİL TALİHLİLER ÖDÜL ASİL TALİHLİLER Luxera Bahçeport Projesi 1+1 Daire Borashvılı Tamar / İstanbul Apple iPhone 17 256 GB Can Uyak

İsmail Kara / İstanbul

Özge Selda Kanıt / İstanbul

İbrahim Taşkın

Recep Şentürk

Zeynep Alan

Zeynep Demir

Alper Aydın

Yılmaz Sonkur

Betül Bayrakdar Sony PS5 Slim Digital 1 TB Umutcan Bolat

Aslıhan Karataş

Emine Aygün

Ahmad Anwar Kanaah / İstanbul

Nurçin Akbaş

Fatih İlyas Erken

Nesrin Esener

Zafer Öztürk / İstanbul

Eyüp Taş

Zühtü Dağlar YEDEK TALİHLİLER ÖDÜL YEDEK TALİHLİLER Luxera Bahçeport Projesi 1+1 Daire Mohammad Sayedul Mottakin Apple iPhone 17 256 GB Murat Karabulut / İstanbul

Şener Bozkurt

Uğur Ayhan Gur

Dönerci Halil Ustanın Yeri

Yasemin Şahin

Mehmet Kaya / İstanbul

Abdulkadir Eldemir

Esma Ezmi / İstanbul

Ahmet Kılıç

Erhan Armağan Sony PS5 Slim Digital 1 TB Feray Ateş

Hatice Akar / İstanbul

Gamze Soral Yılmaz

Figen Özhan

Feride Bektaş

Yeditepe Kimya

Koray Bişkin

Zekariya Tonbaz

Özlem Naçar

Bektaş Yılmaz

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Bu kampanya MPİ'nin 29.07.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-94239 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 4.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 40.334katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 24.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 9.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Şov Mağazacılık Tic. ve İnş. San. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük veharcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.