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Şov Market kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte 1+1 daire, iPhone 17 ve PS5 kazananlar

Şov Market kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Luxera Bahçeport Projesi 1+1 daire, Apple iPhone 17 256 GB ve Sony PS5 Slim Digital 1 TB kazanan asil ve yedek talihliler duyuruldu. İkramiyeye hak kazanan isimler ve son başvuru tarihleri haberimizde...

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Şov Market kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte 1+1 daire, iPhone 17 ve PS5 kazananlar

Şov Market kampanyasının 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Luxera Bahçeport Projesi 1+1 daire, Apple iPhone 17 256 GB ve Sony PS5 Slim Digital 1 TB kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. 40.334 katılımın gerçekleştiği çekilişte asil talihlilerin en geç 24 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 9 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

ASİL TALİHLİLER
ÖDÜL
ASİL TALİHLİLER
Luxera Bahçeport Projesi 1+1 Daire
Borashvılı Tamar / İstanbul
Apple iPhone 17 256 GB
Can Uyak
İsmail Kara / İstanbul
Özge Selda Kanıt / İstanbul
İbrahim Taşkın
Recep Şentürk
Zeynep Alan
Zeynep Demir
Alper Aydın
Yılmaz Sonkur
Betül Bayrakdar
Sony PS5 Slim Digital 1 TB
Umutcan Bolat
Aslıhan Karataş
Emine Aygün
Ahmad Anwar Kanaah / İstanbul
Nurçin Akbaş
Fatih İlyas Erken
Nesrin Esener
Zafer Öztürk / İstanbul
Eyüp Taş
Zühtü Dağlar
YEDEK TALİHLİLER
ÖDÜL
YEDEK TALİHLİLER
Luxera Bahçeport Projesi 1+1 Daire
Mohammad Sayedul Mottakin
Apple iPhone 17 256 GB
Murat Karabulut / İstanbul
Şener Bozkurt
Uğur Ayhan Gur
Dönerci Halil Ustanın Yeri
Yasemin Şahin
Mehmet Kaya / İstanbul
Abdulkadir Eldemir
Esma Ezmi / İstanbul
Ahmet Kılıç
Erhan Armağan
Sony PS5 Slim Digital 1 TB
Feray Ateş
Hatice Akar / İstanbul
Gamze Soral Yılmaz
Figen Özhan
Feride Bektaş
Yeditepe Kimya
Koray Bişkin
Zekariya Tonbaz
Özlem Naçar
Bektaş Yılmaz
Bu kampanya MPİ'nin 29.07.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-94239 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 4.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 40.334
katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 24.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 9.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Şov Mağazacılık Tic. ve İnş. San. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve
harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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