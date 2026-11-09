Şov Market kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte 1+1 daire, iPhone 17 ve PS5 kazananlar
Şov Market kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Luxera Bahçeport Projesi 1+1 daire, Apple iPhone 17 256 GB ve Sony PS5 Slim Digital 1 TB kazanan asil ve yedek talihliler duyuruldu. İkramiyeye hak kazanan isimler ve son başvuru tarihleri haberimizde...
Giriş Tarihi:
Şov Market kampanyasının 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Luxera Bahçeport Projesi 1+1 daire, Apple iPhone 17 256 GB ve Sony PS5 Slim Digital 1 TB kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. 40.334 katılımın gerçekleştiği çekilişte asil talihlilerin en geç 24 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 9 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
ASİL TALİHLİLER
YEDEK TALİHLİLER
katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 24.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 9.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Şov Mağazacılık Tic. ve İnş. San. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve
harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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