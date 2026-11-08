Çalışanlarına "İshal olmayın" diye e-posta gönderen bankaya Yargıtay'dan mobbing kararı
Çalıştığı bankada tuvalete gitmesine ve mola sürelerine müdahale edilen, yöneticisinin baskı ve aşağılayıcı sözlerine maruz kaldığını öne süren bankacı, şikâyetlerini üst yönetime ilettikten sonra işten çıkarıldı. 13 yıl görev yaptığı bankaya dava açan çalışanın psikolojik tacize uğradığına hükmeden mahkeme, çalışanlara "ishal olmayın" yönünde e-posta gönderilmesini de mobbingin delilleri arasında değerlendirdi. Bankayı manevi tazminat ödemeye mahkûm eden karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.
Bir bankada 13 yıl boyunca takım lideri olarak görev yapan çalışan, yöneticisinin baskı, tehdit ve aşağılayıcı davranışlarına maruz kaldığını belirterek İş Mahkemesine başvurdu. Tuvalet molalarının dahi denetlendiğini, diğer çalışanlardan farklı muamele gördüğünü ve üst yönetime yaptığı şikâyetin ardından işten çıkarıldığını ileri süren bankacı, maddi, manevi ve ayrımcılık tazminatı talep etti.
Mahkeme, tanık ifadeleri, elektronik postalar ve sağlık raporlarını birlikte değerlendirerek bankacının uzun süre psikolojik tacize uğradığına karar verdi. Özellikle çalışanlara sık tuvalete gitmemeleri ve ishal olmamaları yönünde gönderilen e-posta, yargılamanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.
13 YILLIK BANKACI MOBBİNG ŞİKÂYETİNDEN SONRA İŞTEN ÇIKARILDI
Bankada 13 yıldır takım lideri olarak çalışan personel, görev yaptığı birime atanan ikinci müdürün sert, tehditkâr ve aşağılayıcı yönetim anlayışına maruz kaldıklarını öne sürdü.
Yaşanan sorunları bir üst yöneticisine bildirdiğini belirten bankacı, bu şikâyetin ardından müdürün kendisini hedef aldığını ve sistematik biçimde baskı uygulamaya başladığını iddia etti.
Davacı, mola sürelerine müdahale edildiğini, diğer çalışanlar idari izin kullanırken kendisine izin verilmediğini ve iş yerinde yalnızlaştırılmaya çalışıldığını savundu.
TOPLANTI SIRASINDA "ŞEREFSİZ" VE "KARAKTERSİZ" SÖZLERİ
Davacı bankacı, tüm takım liderlerinin katıldığı bir toplantıda müdürünün kendisine yönelik "şerefsiz" ve "karaktersiz" ifadelerini kullandığını ileri sürdü.
Yöneticisinin kendisini daha yakından izleyebilmek amacıyla oturduğu yeri değiştirdiğini belirten çalışan, müdürün tam karşısına oturtularak sürekli kontrol altında tutulduğunu iddia etti.
Üst yönetime ilettiği şikâyetlere olumlu bir çözüm beklediğini anlatan bankacı, bu süreçte iş sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.
"SIK TUVALETE GİTMEYİN, SAKIN İSHAL OLMAYIN"
Dava dosyasında yer alan elektronik postalar, iş yerindeki çalışma koşullarına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya koydu.
Mahkeme, banka yöneticisinin çalışanlara gönderdiği e-postalarda molaların uzatılmaması, sık sık tuvalete gidilmemesi ve ishal dahi olunmaması yönünde rencide edici talimatlar verdiğini belirledi.
Tuvalete art arda iki kez gidilmesinin bile sorun edildiği, mola sürelerinin kontrol altında tutulduğu ve çalışanlara aşağılayıcı ifadeler içeren e-postalar gönderildiği mahkeme kararına yansıdı.
"GÖZ HAPSİNE ALINDI, YALNIZLAŞTIRILDI"
İş Mahkemesi, davacının çalışma yerinin değiştirilmesini de psikolojik taciz iddiaları kapsamında değerlendirdi. Mahkeme kararında, bankacının oturduğu yer değiştirilerek yöneticisinin doğrudan gözetimi altına alındığı ve mola saatlerinin takip edildiği belirtildi.
Tanık beyanları ile elektronik postaların bu durumu doğruladığına dikkat çekildi.
Kararda, davacının uzun süre rencide edildiği, dışlandığı ve yalnızlaştırıldığı vurgulandı.
BANKA MOBBİNG İDDİALARINI REDDETTİ
Davalı bankanın avukatı ise çalışanın iş sözleşmesinin iş yerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle feshedildiğini savundu.
Bankacıya tüm yasal haklarının ödendiğini belirten avukat, Disiplin Kurulu tarafından yapılan incelemede davacıya özel bir yıldırma veya mobbing uygulanmadığı sonucuna varıldığını bildirdi. Banka, davanın reddedilmesini talep etti.
MAHKEME: PERFORMANSININ DÜŞÜK OLDUĞUNA DAİR DELİL YOK
İş Mahkemesi, tarafların iddialarını, tanık ifadelerini ve dosyadaki belgeleri inceledi.
Davacının performansının düşük olduğuna ilişkin bankanın herhangi bir delil sunmadığına dikkat çekilen kararda, tanıkların da çalışanın performansının iyi olduğunu ifade ettiği belirtildi.
Mahkeme, işten çıkarılma gerekçeleri arasında gösterilen iletişim sorununun, müdür tarafından uygulanan psikolojik taciz sonucunda diğer takım liderlerinin davacıyla iletişimi kesmesinden kaynaklandığı kanaatine vardı.
"PSİKOLOJİK TACİZ EYLEMLERİ İSPAT EDİLMİŞTİR"
Mahkeme kararında, mobbingin varlığına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:
"Davacının performansının düşük olduğuna dair davalı tarafından delil sunulmadığı gibi dinlenen tanıklarca da davacının performansının iyi olduğu ifade edilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin feshine gerekçe yapılan iletişim sorununun ise müdür tarafından psikolojik taciz uygulanmasının sonucunda diğer takım liderlerinin davacı ile iletişimini kesmiş olmasından kaynaklandığı tanık beyanlarından anlaşılmıştır. Mola hususunda tuvalete bile iki kez üst üste gidildiğinde sorun olduğu, ishal olunmayacağına dair dahi e-posta atıldığı, davacıya mola hususunda uyarı mesajı atıldığı, aynı gün bu mesajdan birkaç saat sonra molaya çıkanları rencide edici sözler ile itham edici e-postaların atıldığı sabittir. Davacının yeri değiştirilerek göz hapsine alındığı, sadece davacının yeri değiştirilerek bu şekilde göz hapsine alınıp mola saatlerinin kontrol edildiğinin tanık beyanları ve e-postalardan anlaşılmıştır. Davacıya karşı rencide edici ve aşağılayıcı tavırda bulunulduğu, mola saatlerinin takip edildiği, davalı tanıklarınca da davacının yıllık izindeyken çalıştığının ve toplantıda söylenenlerin doğrulandığı, küçülme gerekçesi fesih nedeni olarak gösterilse de davacıdan başka aynı gerekçeyle işten çıkartılan olmadığı da sabittir. Tüm bu süreçten davacının sağlığının olumsuz olarak etkilendiğine dair doktor raporlarının sunulmuş olması birlikte değerlendirildiğinde davacının uzun süren rencide edilmesi, dışlanması, yalnızlaştırılması ve şikâyetlerine uzun süre geri dönüş yapılmayıp üzerine bir de iş sözleşmesi feshedilerek cezalandırılması şeklinde neticeye varan psikolojik taciz eylemleri ispat edilmiştir. Davacının manevi tazminata hak kazandığının kabul edildiği, maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatı şartlarının ise oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir."
SAĞLIK RAPORLARI DA DOSYAYA GİRDİ
Davacı bankacı, iş yerinde maruz kaldığını öne sürdüğü baskı ve yıldırma uygulamaları nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirtti.
Depresyon ve hipertansiyon teşhisiyle tedavi gördüğünü ileri süren çalışan, yaşadığı sorunlara ilişkin doktor raporlarını da mahkemeye sundu. Mahkeme, sağlık raporlarını diğer delillerle birlikte değerlendirerek psikolojik tacizin çalışanın sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini kararında dikkate aldı.
BANKA MANEVİ TAZMİNATA MAHKÛM EDİLDİ
İş Mahkemesi, davacıya yönelik uzun süreli rencide etme, dışlama, yalnızlaştırma ve işten çıkarma sürecinin psikolojik taciz oluşturduğuna hükmetti.
Bu gerekçeyle bankacının manevi tazminat talebini kabul eden mahkeme, maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatı için gerekli şartların oluşmadığına karar verdi.
Böylece dava kısmen kabul edildi.
BANKA İSTİNAFA GİTTİ: KARAR DEĞİŞMEDİ
İş Mahkemesinin kararının ardından davalı banka dosyayı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), ilk derece mahkemesinin olaylara ilişkin tespitlerini ve hukuki değerlendirmesini yerinde buldu.
Bankanın istinaf başvurusu esastan reddedildi.
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ OY BİRLİĞİYLE ONADI
İstinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından banka, kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi tarafından verilen ve istinaf incelemesinden geçen kararı oy birliğiyle onadı.
Böylece çalışanlara tuvalet molaları konusunda rencide edici talimatlar verilen, bir çalışanın sistematik olarak baskıya ve yalnızlaştırılmaya maruz bırakıldığı tespit edilen davada bankanın manevi tazminat ödeme yükümlülüğüne ilişkin karar kesinleşti.