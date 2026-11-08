Bir bankada 13 yıl boyunca takım lideri olarak görev yapan çalışan, yöneticisinin baskı, tehdit ve aşağılayıcı davranışlarına maruz kaldığını belirterek İş Mahkemesine başvurdu. Tuvalet molalarının dahi denetlendiğini, diğer çalışanlardan farklı muamele gördüğünü ve üst yönetime yaptığı şikâyetin ardından işten çıkarıldığını ileri süren bankacı, maddi, manevi ve ayrımcılık tazminatı talep etti. Mahkeme, tanık ifadeleri, elektronik postalar ve sağlık raporlarını birlikte değerlendirerek bankacının uzun süre psikolojik tacize uğradığına karar verdi. Özellikle çalışanlara sık tuvalete gitmemeleri ve ishal olmamaları yönünde gönderilen e-posta, yargılamanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Tuvalet molaları takip edilen ve baskıya maruz kaldığını belirten 13 yıllık bankacının açtığı davada banka tazminat ödemeye mahkûm edildi. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)



13 YILLIK BANKACI MOBBİNG ŞİKÂYETİNDEN SONRA İŞTEN ÇIKARILDI



Bankada 13 yıldır takım lideri olarak çalışan personel, görev yaptığı birime atanan ikinci müdürün sert, tehditkâr ve aşağılayıcı yönetim anlayışına maruz kaldıklarını öne sürdü. Yaşanan sorunları bir üst yöneticisine bildirdiğini belirten bankacı, bu şikâyetin ardından müdürün kendisini hedef aldığını ve sistematik biçimde baskı uygulamaya başladığını iddia etti. Davacı, mola sürelerine müdahale edildiğini, diğer çalışanlar idari izin kullanırken kendisine izin verilmediğini ve iş yerinde yalnızlaştırılmaya çalışıldığını savundu.



TOPLANTI SIRASINDA "ŞEREFSİZ" VE "KARAKTERSİZ" SÖZLERİ



Davacı bankacı, tüm takım liderlerinin katıldığı bir toplantıda müdürünün kendisine yönelik "şerefsiz" ve "karaktersiz" ifadelerini kullandığını ileri sürdü. Yöneticisinin kendisini daha yakından izleyebilmek amacıyla oturduğu yeri değiştirdiğini belirten çalışan, müdürün tam karşısına oturtularak sürekli kontrol altında tutulduğunu iddia etti. Üst yönetime ilettiği şikâyetlere olumlu bir çözüm beklediğini anlatan bankacı, bu süreçte iş sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.