Yakınlarının kelepçesini açarak kaçmasına yardım ettiği firari, 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine gönderildi. (Foto: DHA) KAÇIŞTA KULLANILAN OTOMOBİL ANNESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI Olayın ardından Mert Y.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kaçışına yardım eden kişileri ve kullanılan aracı araştırdı. Yapılan incelemede, şüphelinin yakınlarının olay yerine geldiği otomobilin Mert Y.'nin annesi adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Mert Y.'nin kaçışının ardından Esenyurt polisi firarinin bulunması için çalışmalarını sürdürdü.

Esenyurt'ta iki polisin yaralandığı olayın ardından kaçan Mert Y.'nin yakalanması için düzenlenen dron destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. (Foto: DHA) 6 AY SONRA DRON DESTEKLİ OPERASYON Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kıraç Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda Mert Y.'nin saklandığı adresi belirledi. Tespit edilen eve özel harekat polislerinin katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, kaçışından yaklaşık 6 ay sonra Mert Y.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anları dron kamerasına da yansıdı. 18 AYRI DOSYADAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI Suç Dosya sayısı Otodan hırsızlık 10 Oto hırsızlığı 4 Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı 2 Motosiklet hırsızlığı 1 Görevi yaptırmamak için direnme 1 Toplam 18 89 KEZ EMNİYETE GELİŞ KAYDI BULUNUYOR Mert Y.'nin emniyet kayıtlarına ilişkin yapılan incelemelerde, çeşitli suçlardan toplam 89 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Bu kayıtların 'Oto hırsızlığı', 'Otodan hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı', 'Açıktan hırsızlık', 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı' ve 'Yağma' başta olmak üzere farklı suçlardan oluştuğu belirlendi.