Esenyurt'ta film gibi operasyon! Yakınlarının yardımıyla polisten kaçmıştı: 6 ay sonra yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta 18 ayrı dosyadan aranan ve 89 kez emniyete geliş kaydı bulunan Mert Y. (26), kendisini yakalayan polislere yakınlarıyla birlikte direnerek kaçtı. Yakınlarının şüphelinin kelepçesini açarak kaçmasına yardım ettiği olayda 2 polis yaralandı. Esenyurt polisi, 6 aydır aranan firariyi özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyonla saklandığı evde yakaladı. Toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polislere direnerek kaçan ve yakınlarının yardımıyla gözaltından kurtulan firari, 6 ay süren çalışmaların ardından yakalandı. Hakkında 18 ayrı arama dosyası bulunan Mert Y. (26), özel harekat polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen dron destekli operasyonla saklandığı adreste gözaltına alındı.
Daha önce kendisini yakalamak isteyen 2 polisin yaralanmasına neden olan olayın ardından izini kaybettiren şüphelinin, emniyette 89 geliş kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen Mert Y., işlemlerinin ardından tutuklandı.
POLİSİN YAKALADIĞI FİRARİYİ YAKINLARI KAÇIRDI
Olay, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Esenyurt'un Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan aranan Mert Y.'yi yakalamak için harekete geçen 2 polis memuru, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.
Ancak bu sırada otomobille olay yerine gelen Mert Y.'nin yakınları, şüpheliyle birlikte polislere direnmeye başladı.
Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri şüphelileri durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı.
UYARI ATEŞİNE RAĞMEN DİRENDİLER! 2 POLİS YARALANDI
Polislerin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen Mert Y. ve yakınlarının direnişi devam etti. Yakınlarının müdahalesiyle kelepçesi açılan Mert Y., yaşanan kargaşadan yararlanarak kaçtı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, firarinin bir motokuryenin yardımıyla bölgeden uzaklaştığı belirlendi.
Olay sırasında polis memurlarından birinin el bileği incinirken dirseğinde çatlak oluştu. Diğer polis memuru ise burnundan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.
KAÇIŞTA KULLANILAN OTOMOBİL ANNESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI
Olayın ardından Mert Y.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kaçışına yardım eden kişileri ve kullanılan aracı araştırdı. Yapılan incelemede, şüphelinin yakınlarının olay yerine geldiği otomobilin Mert Y.'nin annesi adına kayıtlı olduğu tespit edildi.
Mert Y.'nin kaçışının ardından Esenyurt polisi firarinin bulunması için çalışmalarını sürdürdü.
6 AY SONRA DRON DESTEKLİ OPERASYON
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kıraç Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda Mert Y.'nin saklandığı adresi belirledi.
Tespit edilen eve özel harekat polislerinin katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, kaçışından yaklaşık 6 ay sonra Mert Y.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anları dron kamerasına da yansıdı.
18 AYRI DOSYADAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
89 KEZ EMNİYETE GELİŞ KAYDI BULUNUYOR
Mert Y.'nin emniyet kayıtlarına ilişkin yapılan incelemelerde, çeşitli suçlardan toplam 89 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.
Bu kayıtların 'Oto hırsızlığı', 'Otodan hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı', 'Açıktan hırsızlık', 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı' ve 'Yağma' başta olmak üzere farklı suçlardan oluştuğu belirlendi.
6 YIL 11 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Yakalanan Mert Y.'nin hakkında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu da ortaya çıktı.
Şüphelinin şu suçlardan toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi:
- Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık
- Hükümlü veya tutuklunun kaçması
- Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanan Mert Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.