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"Tek bir dünya, tek bir yuva": Bakan Kurum, Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home" şarkısını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sertab Erener'in COP31 iklim zirvesi için özel olarak hazırladığı "One Home-Tek Ev" şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak sanatçıya teşekkür etti.

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"Tek bir dünya, tek bir yuva": Bakan Kurum, Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home" şarkısını paylaştı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home-Tek Ev" isimli şarkısını sosyal medya hesabından, "Tek bir dünya, tek bir yuva, tek bir gökyüzü, tek bir umut, tek bir ses. Toroslar'ın eteklerinden küresel iklim diplomasisinin zirvesine güçlü bir soluk taşıyoruz. Şarkısıyla COP31'e güçlü bir destek veren değerli sanatçımız Sertab Erener'e çok teşekkür ediyorum" mesajıyla paylaştı.

Sertab Erener'den COP31 için ʺOne Homeʺ şarkısıSertab Erener'den COP31 için ʺOne Homeʺ şarkısı

Video Oynatma İkonu Sertab Erener’den COP31 için özel şarkı: “One Home-Tek Ev”

"DÜNYANIN HÂLÂ AĞLADIĞINI DUYABİLİYOR MUSUN?"


Sertab Erener'in şarkısının sözleri şöyle:

Kuşların hâlâ seslendiğini duyabiliyor musun?

Okyanusların yükseldiğini hissedebiliyor musun?

Ormanların yok oluşunu görebiliyor musun?

Dünyanın hâlâ ağladığını duyabiliyor musun?

Sana aldığın her nefesi ben verdim

Şimdi senin de yanımda olmana ihtiyacım var.

Sana sahip çıkacağız,

Sevdiğimiz çocuklara sahip çıktığımız gibi.

Senin için dimdik duracağız.

Sana sahip çıkacağız

her okyanusa, her ağaca...

Bu yuvayı yeniden iyileştireceğiz.

Tek Bir Dünya

Tek Bir Yuva

Tek Bir Gökyüzü

Tek Bir Dünya

Tek Bir Umut

Tek Bir Ses

LET'S COP

Biz Dünyayız

Dünya Biziz

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