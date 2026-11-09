Kütahya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Kütahya'da ara sokaktan caddeye çıkan otomobile minibüsün çarpmasıyla meydana gelen kazada, araçtan yola fırlayan otomobil sürücüsü Bahadır Gülmez hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da minibüs, ara sokaktan çıkan otomobile ve park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bahadır Gülmez hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARAÇTAN FIRLADI
Kaza, saat 22.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan Bahadır Gülmez yönetimindeki 64 LY 968 plakalı otomobil ile park halindeki bir otomobile ve kamyona çarptı.
Kazada araçtan yola fırlayan otomobil sürücüsü Gülmez ile A.Ö., V.Ö., Y.K. ve Z.Y. yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Gülmez hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.