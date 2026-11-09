İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgede hareketli saatler yaşandı. 16 işçinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 13 kişinin yaralandığı facianın yaşandığı fabrikanın önünde bir kişi kendini ateşe verdi. FABRİKANIN ÖNÜNDE KENDİNİ ATEŞE VERDİ Edinilen bilgiye göre, fabrikada uzun yıllar tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen T.İ. (40), patlamanın meydana geldiği tesisin önüne geldi. Üzerine yanıcı madde döken şahıs, kendini ateşe verdi. Olayda ağır yaralanan T.İ. için çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambuansla hastaneye kaldırdı.

Kendisini ateşe veren şahıs ağır yaralandı (Foto: İHA) BAŞKAN ERDOĞAN ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Patlamada 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.