İzmir'de 16 işçinin öldüğü fabrikanın önünde bir olay daha! Eski çalışan kendini ateşe verdi
İzmir'in Aliağa ilçesinde 16 işçinin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamanın ardından bir olay daha yaşandı. Fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 40 yaşındaki T.İ., tesisin önünde üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgede hareketli saatler yaşandı. 16 işçinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 13 kişinin yaralandığı facianın yaşandığı fabrikanın önünde bir kişi kendini ateşe verdi.
FABRİKANIN ÖNÜNDE KENDİNİ ATEŞE VERDİ
Edinilen bilgiye göre, fabrikada uzun yıllar tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen T.İ. (40), patlamanın meydana geldiği tesisin önüne geldi. Üzerine yanıcı madde döken şahıs, kendini ateşe verdi.
Olayda ağır yaralanan T.İ. için çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambuansla hastaneye kaldırdı.
BAŞKAN ERDOĞAN ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.
Patlamada 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
2 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Patlamanın ardından başlatılan incelemeler sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.
SORUŞTURMADA 6 GÖZALTI
Can kayıplarına neden olan patlamayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.