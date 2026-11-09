THY’den öğrencilere özel kampanya: Yurt dışı uçuşlarında %15 indirim fırsatı!
Türk Hava Yolları (THY), 12-34 yaş arası öğrencilere özel yurt dışı uçak bileti kampanyasını duyurdu. Miles&Smiles üyesi öğrencilerin yararlanabileceği kampanya kapsamında biletler %15 indirimli olacak. İndirimli biletler hangi tarihe kadar satın alınabilecek, uçuşlar ise hangi tarihler arasında gerçekleştirilebilecek? İşte kampanyanın tüm detayları…
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Türk Hava Yolları (THY), öğrencilerin yurt dışı seyahatlerinde geçerli yüzde 15 indirimli biletleri satışa çıkardı.
THY'DEN ÖĞRENCİLERE KAMPANYA
THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12-34 yaş arası öğrenciler, 8 Aralık'a kadar alacakları indirimli biletler ile 9 Kasım 2026 - 30 Nisan 2027 tarihleri arasındaki Türkiye çıkışlı (Rusya, Belarus, Küba, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka hariç) destinasyonlara tek yön ya da gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçuşlarda seyahat edebilecek.
İndirimden sadece THY'nin Miles&Smiles ödül programına kayıtlı öğrenciler yararlanabilecek.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam