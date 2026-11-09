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THY’den öğrencilere özel kampanya: Yurt dışı uçuşlarında %15 indirim fırsatı!

Türk Hava Yolları (THY), 12-34 yaş arası öğrencilere özel yurt dışı uçak bileti kampanyasını duyurdu. Miles&Smiles üyesi öğrencilerin yararlanabileceği kampanya kapsamında biletler %15 indirimli olacak. İndirimli biletler hangi tarihe kadar satın alınabilecek, uçuşlar ise hangi tarihler arasında gerçekleştirilebilecek? İşte kampanyanın tüm detayları…

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THY’den öğrencilere özel kampanya: Yurt dışı uçuşlarında %15 indirim fırsatı!

Türk Hava Yolları (THY), öğrencilerin yurt dışı seyahatlerinde geçerli yüzde 15 indirimli biletleri satışa çıkardı.

THY'den öğrencilere %15 indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyası. (Foto: Takvim Foto Arşivi)THY'den öğrencilere %15 indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyası. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

THY'DEN ÖĞRENCİLERE KAMPANYA

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12-34 yaş arası öğrenciler, 8 Aralık'a kadar alacakları indirimli biletler ile 9 Kasım 2026 - 30 Nisan 2027 tarihleri arasındaki Türkiye çıkışlı (Rusya, Belarus, Küba, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka hariç) destinasyonlara tek yön ya da gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçuşlarda seyahat edebilecek.

Kampanya Detayı
Bilgi
Kampanya
THY'den öğrencilere yüzde 15 indirimli yurt dışı uçak bileti
İndirim Oranı
%15
Yaş Aralığı
12-34 yaş arası öğrenciler
Bilet Alım Son Tarihi
8 Aralık
Seyahat Tarihleri
9 Kasım 2026 - 30 Nisan 2027
Uçuş Yönü
Türkiye çıkışlı yurt dışı destinasyonlar
Geçerli Uçuş Tipi
Tek yön veya gidiş dönüş
Uçuş Sınıfı
Ekonomi sınıfı
Kapsam Dışı Destinasyonlar
Rusya, Belarus, Küba, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka
Yararlanma Şartı
İndirimden yalnızca THY'nin Miles&Smiles ödül programına kayıtlı öğrenciler yararlanabilecek.

İndirimden sadece THY'nin Miles&Smiles ödül programına kayıtlı öğrenciler yararlanabilecek.

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THY’den öğrencilere özel kampanya: Yurt dışı uçuşlarında %15 indirim fırsatı!-3 THY’den öğrencilere özel kampanya: Yurt dışı uçuşlarında %15 indirim fırsatı!-4 THY’den öğrencilere özel kampanya: Yurt dışı uçuşlarında %15 indirim fırsatı!-5

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