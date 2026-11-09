THY'den öğrencilere %15 indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyası. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

THY'DEN ÖĞRENCİLERE KAMPANYA

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12-34 yaş arası öğrenciler, 8 Aralık'a kadar alacakları indirimli biletler ile 9 Kasım 2026 - 30 Nisan 2027 tarihleri arasındaki Türkiye çıkışlı (Rusya, Belarus, Küba, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka hariç) destinasyonlara tek yön ya da gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçuşlarda seyahat edebilecek.

Kampanya Detayı Bilgi Kampanya THY'den öğrencilere yüzde 15 indirimli yurt dışı uçak bileti İndirim Oranı %15 Yaş Aralığı 12-34 yaş arası öğrenciler Bilet Alım Son Tarihi 8 Aralık Seyahat Tarihleri 9 Kasım 2026 - 30 Nisan 2027 Uçuş Yönü Türkiye çıkışlı yurt dışı destinasyonlar Geçerli Uçuş Tipi Tek yön veya gidiş dönüş Uçuş Sınıfı Ekonomi sınıfı Kapsam Dışı Destinasyonlar Rusya, Belarus, Küba, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka Yararlanma Şartı İndirimden yalnızca THY'nin Miles&Smiles ödül programına kayıtlı öğrenciler yararlanabilecek.

İndirimden sadece THY'nin Miles&Smiles ödül programına kayıtlı öğrenciler yararlanabilecek.

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