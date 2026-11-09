Kasım ayının kapanışı muhteşem bir Süper Ay ile yapılacak. 24 Kasım'da gerçekleşecek dolunay, Dünya'ya yörüngesindeki en yakın konuma gelmesi sayesinde normalinden çok daha büyük ve yaklaşık %30 daha parlak görünecek. Bu ihtişamlı manzara, kış mevsimi boyunca arka arkaya yaşanacak üç süper ay serisinin de ilk adımı olacak.

Kasım ayının bu büyüleyici gök olaylarını en net şekilde deneyimlemek için astronomi uzmanları bazı basit ama etkili ipuçları veriyor.

Meteor yağmurlarını izlemek için herhangi bir teleskop ya da dürbüne ihtiyaç duyulmuyor, geniş bir açıyla çıplak gözle gökyüzünü taramak en iyi sonucu veriyor. Şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzaklaşmak ve gözlerin karanlığa tam olarak alışabilmesi için yaklaşık 30 dakika beklemek, Kasım ayındaki bu gökyüzü şölenini kusursuz bir deneyime dönüştürecek.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLME İHTİMALİ VE KRİTİK ŞARTLAR

NASA'nın açıkladığı Kasım 2026 gökyüzü takviminde yer alan 4 büyük gök olayının (Taurid meteor yağmuru, Mars-Jüpiter yakınlaşması, Leonid meteor yağmuru ve Süper Ay) Türkiye'den görülme ihtimali koşullar sağlandığı takdirde yüzde yüzdür. Çünkü bu olaylar evrensel astronomik hareketlerdir; ancak bu şöleni gözlerinizle net bir şekilde yakalayabilmeniz için yerine getirilmesi gereken bazı temel şartlar vardır.

GÖRÜLME İHTİMALİ HANGİ DURUMLARDA KESİNLEŞİR?

Türkiye'nin coğrafi konumu, bu olayların tamamını (özellikle sabah saatlerindeki gezegen yakınlaşmasını ve geceki meteor yağmurlarını) izlemek için oldukça elverişli bir saat dilimindedir.

Belirtilen olayların hiçbiri için teleskop veya özel bir ekipman gerekmez. Çıplak gözle görülebilecek kadar parlak ve net olduklarından, herkesin görme ihtimali eşittir.