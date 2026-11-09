Gökyüzü şov yapacak: Kasım ayında 4 büyük gök olayı! Türkiye'den görülecek mi?
NASA’nın yayımladığı takvime göre Kasım 2026, gök bilimi meraklıları için unutulmaz anlara sahne olmaya hazırlanıyor. Ay boyunca peş peşe gerçekleşecek 4 önemli gök olayı, çıplak gözle dahi izlenebilecek büyüleyici bir görsel şölen sunacak.
NASA'nın yayımladığı takvime göre Kasım 2026, gök bilimi meraklıları için unutulmaz anlara sahne olacak. Ay boyunca peş peşe gerçekleşecek 4 önemli gök olayı çıplak gözle izlenebilecek.
GÖKYÜZÜ MERAKLILARI İÇİN HEYECAN DOLU BİR AN
Yılın en dikkat çekici gök olaylarına ev sahipliği yapan Kasım ayı, uzay ve astronomi tutkunları için gözlerini gökyüzüne çevirme vakti geldiğini müjdeliyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından paylaşılan takvime göre; meteor yağmurlarından gezegenlerin nadir hizalanmalarına ve ihtişamlı Süper Ay'a kadar birçok olağanüstü an, önümüzdeki günlerde ardı ardına yaşanacak. Şehir ışıklarından uzaklaşarak bu eşsiz manzaraya tanıklık etmek isteyenler için Kasım ayı adeta bir görsel ziyafet vadediyor.
AY BOYUNCA YAŞANACAK 4 BÜYÜKLÜ KÜÇÜKLÜ GÖK OLAYI
Kasım ayının gökyüzü takviminde öne çıkan ve sırasıyla takip edilebilecek 4 büyük olay şu şekilde sıralanıyor:
TAURİD METEOR YAĞMURU (12 KASIM)
Ayın ilk önemli gök olayı olan Kuzey Taurid meteor yağmuru, 12 Kasım gecesi zirve yapacak. Saatte ortalama 5 meteorun görülebilmesine imkan tanıyan bu geçiş, sayı olarak az gibi görünse de gökyüzünde bıraktığı devasa parlak izler ve zaman zaman ortaya çıkan "ateş topu" parlamalarıyla izleyenleri büyüleyecek.
MARS VE JÜPİTER'İN YAKIN GÖRÜNÜMÜ (15-16 KASIM)
Ayın ortasında gökyüzünün iki dev gezegeni harika bir görsel hizalanmaya imza atacak. 15-16 Kasım sabahı gün doğmadan önce güneydoğu yönüne bakan gözlemciler, parlak Jüpiter'in hemen yanında kendine has kızılımsı rengiyle parlayan Mars'ı çıplak gözle birbirine son derece yakın bir konumda izleyebilecek.
LEONİD METEOR YAĞMURU (17-18 KASIM)
Kasım ayının en çok beklenen ve en hareketli gökyüzü olaylarından biri olan Leonid meteor yağmuru, 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak. İdeal koşullarda saatte yaklaşık 15 meteorun kayacağı bu görsel şölen için en ideal zaman dilimi, Ay battıktan sonra şafak vaktine kadar olan saatler olacak.
KASIM AYI SÜPER AYI (24 KASIM)
Kasım ayının kapanışı muhteşem bir Süper Ay ile yapılacak. 24 Kasım'da gerçekleşecek dolunay, Dünya'ya yörüngesindeki en yakın konuma gelmesi sayesinde normalinden çok daha büyük ve yaklaşık %30 daha parlak görünecek. Bu ihtişamlı manzara, kış mevsimi boyunca arka arkaya yaşanacak üç süper ay serisinin de ilk adımı olacak.
BU EŞSİZ ANLARI KAÇIRMAMAK İÇİN NE YAPMALI?
Kasım ayının bu büyüleyici gök olaylarını en net şekilde deneyimlemek için astronomi uzmanları bazı basit ama etkili ipuçları veriyor.
Meteor yağmurlarını izlemek için herhangi bir teleskop ya da dürbüne ihtiyaç duyulmuyor, geniş bir açıyla çıplak gözle gökyüzünü taramak en iyi sonucu veriyor. Şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzaklaşmak ve gözlerin karanlığa tam olarak alışabilmesi için yaklaşık 30 dakika beklemek, Kasım ayındaki bu gökyüzü şölenini kusursuz bir deneyime dönüştürecek.
TÜRKİYE'DEN GÖRÜLME İHTİMALİ VE KRİTİK ŞARTLAR
NASA'nın açıkladığı Kasım 2026 gökyüzü takviminde yer alan 4 büyük gök olayının (Taurid meteor yağmuru, Mars-Jüpiter yakınlaşması, Leonid meteor yağmuru ve Süper Ay) Türkiye'den görülme ihtimali koşullar sağlandığı takdirde yüzde yüzdür. Çünkü bu olaylar evrensel astronomik hareketlerdir; ancak bu şöleni gözlerinizle net bir şekilde yakalayabilmeniz için yerine getirilmesi gereken bazı temel şartlar vardır.
GÖRÜLME İHTİMALİ HANGİ DURUMLARDA KESİNLEŞİR?
Türkiye'nin coğrafi konumu, bu olayların tamamını (özellikle sabah saatlerindeki gezegen yakınlaşmasını ve geceki meteor yağmurlarını) izlemek için oldukça elverişli bir saat dilimindedir.
Belirtilen olayların hiçbiri için teleskop veya özel bir ekipman gerekmez. Çıplak gözle görülebilecek kadar parlak ve net olduklarından, herkesin görme ihtimali eşittir.