Hatay'da yaşayan Sencan-Mehmet Can Bekler çiftinin 4 çocuğundan Eylül Masal Bekler, geçen yıl aralık ayında geçmeyen yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde Eylül Masal'a lösemi tanısı konuldu. Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfına ait LÖSANTE Hastanesinde tedaviye alınan Eylül Masal'a kemoterapi uygulanıp ilik nakli yapılması kararlaştırıldı.

Ağustos ayında annesi Sencan Bekler'den yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirildi. Ancak Eylül Masal'ın vücudu yapılan kemik iliği naklini kabul etmedi. Eylül Masal, olumsuz sürecin ardından yeniden hastanede kemoterapi tedavisine devam ederken, uygun kemik iliği donörünün bulunmasını bekliyor.

Eylül Masal, bir yıldır lösemiyle mücadele ediyor. (Fotoğraflar: DHA'dan alınmıştır.)

Annesinden yapılan yarı uyumlu ilik nakli başarısız oldu

Eylül Masal Bekler, "En büyük isteğim büyüyünce doktor olmak. İyileşmem için kan bağışı yaparak bizim kahramanlarımız olur musunuz?" ifadelerini kullandı.

1 yıldır lösemi ile mücadele eden Eylül Masal Bekler'e annesinden yüzde 50 uyumla yapılan ilik nakli başarısız oldu. Eylül, sağlığına kavuşmak için uygun donörün bulunması için dua ediyor...