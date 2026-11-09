UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

6 yaşındaki Eylül Masal için donör aranıyor: Annesinden yapılan ilik nakli tutmadı

Hatay'da yaşayan 6 yaşındaki Eylül Masal Bekler, bir yıldır lösemiyle mücadele ediyor. Annesinden yapılan yarı uyumlu ilik nakli başarısız olunca uygun donör arayışı başladı. Büyüyünce doktor olma hayali kuran Eylül'ün yardım çağrısı yürekleri burktu.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
6 yaşındaki Eylül Masal için donör aranıyor: Annesinden yapılan ilik nakli tutmadı

Hatay'da yaşayan Sencan-Mehmet Can Bekler çiftinin 4 çocuğundan Eylül Masal Bekler, geçen yıl aralık ayında geçmeyen yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde Eylül Masal'a lösemi tanısı konuldu. Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfına ait LÖSANTE Hastanesinde tedaviye alınan Eylül Masal'a kemoterapi uygulanıp ilik nakli yapılması kararlaştırıldı.

Eylül Masal, bir yıldır lösemiyle mücadele ediyor. (Fotoğraflar: DHA'dan alınmıştır.)Eylül Masal, bir yıldır lösemiyle mücadele ediyor. (Fotoğraflar: DHA'dan alınmıştır.)

Ağustos ayında annesi Sencan Bekler'den yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirildi. Ancak Eylül Masal'ın vücudu yapılan kemik iliği naklini kabul etmedi. Eylül Masal, olumsuz sürecin ardından yeniden hastanede kemoterapi tedavisine devam ederken, uygun kemik iliği donörünün bulunmasını bekliyor.

Annesinden yapılan yarı uyumlu ilik nakli başarısız olduAnnesinden yapılan yarı uyumlu ilik nakli başarısız oldu

Eylül Masal Bekler, "En büyük isteğim büyüyünce doktor olmak. İyileşmem için kan bağışı yaparak bizim kahramanlarımız olur musunuz?" ifadelerini kullandı.

1 yıldır lösemi ile mücadele eden Eylül Masal Bekler'e annesinden yüzde 50 uyumla yapılan ilik nakli başarısız oldu. Eylül, sağlığına kavuşmak için uygun donörün bulunması için dua ediyor...

Karabağ Zaferi İstanbul'da kutlandı! Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Azerbaycan renkleri
SONRAKİ HABER

İstanbul'un simgeleri Azerbaycan renklerinde

 18 yaşındaki Ceren'in ölümünde tahliyeye tepki! Ailesi hapis cezasına itiraz etti
ÖNCEKİ HABER

Ceren'in ailesi karara itiraz etti
Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler