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Karabağ Zaferi İstanbul'da kutlandı! Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Azerbaycan renkleri

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'un simge yapıları Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. İstanbul Valiliği, 8 Kasım Zafer Günü'nü kutlayarak iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi.

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Karabağ Zaferi İstanbul'da kutlandı! Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Azerbaycan renkleri

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan "8 Kasım Zafer Günü"nde Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel ışıklandırmayla bu ülkenin bayrağının renklerine büründü.

Karabağ Zaferi İstanbul'da kutlandı! Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Azerbaycan renkleri-2

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla İstanbul'umuzun simgelerinden Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel ışıklandırmayla Azerbaycan'ın şanlı bayrağının renklerine büründü.

İki devlet, tek millet anlayışıyla, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak tarihimizin nice zaferlerle taçlanması dileğiyle… Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun."

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