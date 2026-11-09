Ceren Karadayı'nın ailesi, verilen hapis cezasına itiraz etti. (Fotoğraflar: DHA'dan alınmıştır.)

Karar, 30 Nisan 2026'da Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Sanık, kararın ardından tahliye edildi. Ceren'in ailesi, cezanın yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz etti. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Acılı anne Hatice Yıldırım, sürücünün alkollü ve hızlı olduğunu vurgulayarak daha ağır ceza verilmesini istedi. Yıldırım, "Kızımın 18 yıllık hayatının karşılığı 5 ay hapis olamaz" şeklinde konuştu.