UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

18 yaşındaki Ceren'in ölümünde tahliyeye tepki! Ailesi hapis cezasına itiraz etti

Antalya'da alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ceren Karadayı'nın ailesi, verilen hapis cezasına itiraz etti. Sürücünün tahliye edilmesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Acılı anne Hatice Yıldırım'ın sözleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
18 yaşındaki Ceren'in ölümünde tahliyeye tepki! Ailesi hapis cezasına itiraz etti

Antalya'da 2,06 promil alkollü sürücünün çarptığı 18 yaşındaki Ceren Karadayı hayatını kaybetti. 21 Kasım 2025'te meydana gelen kazanın ardından tutuklanan sürücü Kübra Sulutaş, 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ceren Karadayı'nın ailesi, verilen hapis cezasına itiraz etti. (Fotoğraflar: DHA'dan alınmıştır.)Ceren Karadayı'nın ailesi, verilen hapis cezasına itiraz etti. (Fotoğraflar: DHA'dan alınmıştır.)

Karar, 30 Nisan 2026'da Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Sanık, kararın ardından tahliye edildi. Ceren'in ailesi, cezanın yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz etti. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Acılı anne Hatice Yıldırım, sürücünün alkollü ve hızlı olduğunu vurgulayarak daha ağır ceza verilmesini istedi. Yıldırım, "Kızımın 18 yıllık hayatının karşılığı 5 ay hapis olamaz" şeklinde konuştu.

6 yaşındaki Eylül Masal için donör aranıyor: Annesinden yapılan ilik nakli tutmadı
SONRAKİ HABER

Eylül Masal için donör çağrısı!
Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler