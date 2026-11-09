18 yaşındaki Ceren'in ölümünde tahliyeye tepki! Ailesi hapis cezasına itiraz etti
Antalya'da alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ceren Karadayı'nın ailesi, verilen hapis cezasına itiraz etti. Sürücünün tahliye edilmesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Acılı anne Hatice Yıldırım'ın sözleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi:
Antalya'da 2,06 promil alkollü sürücünün çarptığı 18 yaşındaki Ceren Karadayı hayatını kaybetti. 21 Kasım 2025'te meydana gelen kazanın ardından tutuklanan sürücü Kübra Sulutaş, 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karar, 30 Nisan 2026'da Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Sanık, kararın ardından tahliye edildi. Ceren'in ailesi, cezanın yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz etti. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Acılı anne Hatice Yıldırım, sürücünün alkollü ve hızlı olduğunu vurgulayarak daha ağır ceza verilmesini istedi. Yıldırım, "Kızımın 18 yıllık hayatının karşılığı 5 ay hapis olamaz" şeklinde konuştu.
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam