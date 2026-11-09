10 Kasım’da hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler Salı günü açık mı, çalışma düzeni nasıl?
10 Kasım 2026 Salı günü hastanelerde muayene veya tetkik işlemi bulunanlar, poliklinik randevularının devam edip etmeyeceğini ve aile sağlığı merkezlerinin hasta kabul durumunu araştırıyor.
10 Kasım 2026 Salı günü için doktor randevusu alanlar, tahlil yaptırmayı planlayanlar veya reçete yazdırmak isteyenler sağlık kuruluşlarının çalışma düzenini araştırıyor. Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil kapsamında yer almaması nedeniyle Salı günü Türkiye genelindeki tüm sağlık kurumları normal mesai düzeninde kapılarını açıyor. Poliklinik muayenelerinden aile sağlığı merkezlerine kadar tüm sağlık hizmetleri kesintisiz şekilde devam ediyor.
10 KASIM RESMİ TATİL SAYILIYOR MU?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü olan 10 Kasım, ülke genelinde anma törenleriyle geçiyor. Ancak 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 10 Kasım resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu doğrultuda kamu kurumlarında ve sağlık kuruluşlarında tam gün ya da yarım gün tatil uygulanmıyor.
10 Kasım 2026 Salı günü hastanelerde alınmış olan poliklinik randevuları, muayeneler ve tetkik işlemleri her zamanki çalışma programı çerçevesinde yürütülüyor. Sağlık kuruluşlarındaki hizmet akışı şu şekilde ilerliyor:
- Devlet hastaneleri ve poliklinikler: Randevulu muayene ve tetkik hizmetlerini normal mesai saatleri içinde sürdürüyor.
- Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları): Hafta içi rutin çalışma programları doğrultusunda hasta kabul etmeye devam ediyor.
- Özel hastaneler: 10 Kasım dolayısıyla herhangi bir tatil uygulaması yapmadan tüm birimleriyle hizmet veriyor.
- Acil servisler: Günün 24 saati boyunca kesintisiz sağlık hizmeti sunmayı sürdürüyor.
ECZANELER NORMAL SAATLERİNDE HİZMET VERECEK Mİ?
Muayene sonrasında ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için eczanelerde de hafta içi mesai düzeni geçerli oluyor. 10 Kasım Salı günü resmi tatil olmadığı için gündüz saatlerinde hizmet yalnızca nöbetçi eczanelerle sınırlı kalmıyor ve tüm eczaneler normal çalışma saatlerinde açık tutuluyor.