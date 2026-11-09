10 Kasım 2026 Salı günü için doktor randevusu alanlar, tahlil yaptırmayı planlayanlar veya reçete yazdırmak isteyenler sağlık kuruluşlarının çalışma düzenini araştırıyor. Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil kapsamında yer almaması nedeniyle Salı günü Türkiye genelindeki tüm sağlık kurumları normal mesai düzeninde kapılarını açıyor. Poliklinik muayenelerinden aile sağlığı merkezlerine kadar tüm sağlık hizmetleri kesintisiz şekilde devam ediyor.

Yasal mevzuatta anma günü sayılan 10 Kasım tarihinde resmi tatil uygulaması bulunmuyor. | Haberde yer alan görseller Depo Photos'a aittir.

10 KASIM RESMİ TATİL SAYILIYOR MU?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü olan 10 Kasım, ülke genelinde anma törenleriyle geçiyor. Ancak 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 10 Kasım resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu doğrultuda kamu kurumlarında ve sağlık kuruluşlarında tam gün ya da yarım gün tatil uygulanmıyor.

10 Kasım 2026 Salı günü hastanelerde alınmış olan poliklinik randevuları, muayeneler ve tetkik işlemleri her zamanki çalışma programı çerçevesinde yürütülüyor. Sağlık kuruluşlarındaki hizmet akışı şu şekilde ilerliyor: