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Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışta! Oda fiyatları ve sefer günleri açıklandı

Raylar üzerinde nostaljik bir kış tatili planlayan binlerce gezginin beklediği Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa sunuldu. Sezon boyunca Ankara ile Kars arasında işleyecek trende iki kişilik oda fiyatları seyahat tarihine göre değişiklik gösterirken, sömestr tatilinde zirveye ulaşıyor. TCDD'nin mobil satış kotası, acente kontenjanları ve 2026-2027 kış döneminin ilk hareket gününe dair tüm merak edilenler netleşti.

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Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışta! Oda fiyatları ve sefer günleri açıklandı

Kış mevsiminin en büyüleyici yolculuklarından birine çıkmak, bembeyaz karlar arasında süzülen bir kompartımanın penceresinden masalsı manzaraları izlemek isteyenler için beklenen takvim netleşti. Ankara ile Kars hattında her yıl yoğun ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda raylara inmeye hazırlanıyor. Sefer günlerinin netleşmesiyle birlikte yolculuk hayali kuranların en çok merak ettiği kompartıman ücretleri ve bilet temin yolları da belli oldu.

Ankara'dan Kars'a uzanan kış seferleri 21 Aralık 2026 tarihinde resmen raylara iniyor. | Haberde yer alan görseller Depo Photos'a aittir.Ankara'dan Kars'a uzanan kış seferleri 21 Aralık 2026 tarihinde resmen raylara iniyor. | Haberde yer alan görseller Depo Photos'a aittir.

İLK DÜDÜK 21 ARALIK'TA ÇALIYOR

Kış rotasının başlangıç tarihi için geri sayım başladı. Başkentten Kars'a uzanacak sezonun ilk seferi 21 Aralık 2026 tarihinde hareket edecek. Masalsı yolculuğu tamamlayıp Kars'tan Ankara'ya dönüş yapacak tren ise ilk seferine 23 Aralık 2026'da çıkacak.

İki kişilik kompartıman ücretleri sömestr döneminde 20 bin TL seviyesine ulaşıyor. İki kişilik kompartıman ücretleri sömestr döneminde 20 bin TL seviyesine ulaşıyor.

DÖNEME GÖRE DEĞİŞEN KOMPARTIMAN ÜCRETLERİ

Yolculuk planı yaparken bütçesini belirlemek isteyenler için iki kişilik konaklama imkanı sunan kompartıman fiyatları seyahat dönemine göre kademeli olarak uygulanıyor:

  • Aralık ayı: 15 bin TL
  • Ocak ayı sonları: 18 bin TL
  • Sömestr tatili dönemi: 20 bin TL

Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışta! Oda fiyatları ve sefer günleri açıklandı-4

BİLETLER NEREDEN VE NASIL ALINACAK?

Yoğun talep gören seferlerde bilet dağılımı iki farklı kanal üzerinden yürütülüyor. Koltukların tamamı tek bir platformdan satışa çıkmıyor:

  • Yüzde 40'lık kontenjan: TCDD mobil uygulaması üzerinden doğrudan bireysel yolculara sunuluyor.
  • Yüzde 60'lık kontenjan: TÜRSAB onaylı yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla satışa açılıyor.

Acenteler üzerinden seyahat planlayanların doğrudan ilgili firmalarla iletişime geçmesi gerekiyor.

Satıştaki biletlerin yüzde kırkı doğrudan mobil uygulamadan, kalanı yetkili acentelerden temin ediliyor. Satıştaki biletlerin yüzde kırkı doğrudan mobil uygulamadan, kalanı yetkili acentelerden temin ediliyor.

KLASİK TRENLERDEN AYRILAN SEYAHAT DENEYİMİ

Turistik Doğu Ekspresi, standart hat trenleriyle kıyaslandığında çok daha farklı bir rota ve konsept barındırıyor. Normal Doğu Ekspresi'ne göre güzergah özellikleri ve seyahat dinamikleriyle ayrışan bu özel tren, yolcularına bir ulaşımdan ziyade kış manzaraları eşliğinde nostaljik bir tatil deneyimi vadediyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan hat, bu kış da Doğu Anadolu'nun beyaz örtüsünü keşfetmek isteyenleri bir araya getirecek.

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