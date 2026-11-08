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KLASİK TRENLERDEN AYRILAN SEYAHAT DENEYİMİ

Turistik Doğu Ekspresi, standart hat trenleriyle kıyaslandığında çok daha farklı bir rota ve konsept barındırıyor. Normal Doğu Ekspresi'ne göre güzergah özellikleri ve seyahat dinamikleriyle ayrışan bu özel tren, yolcularına bir ulaşımdan ziyade kış manzaraları eşliğinde nostaljik bir tatil deneyimi vadediyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan hat, bu kış da Doğu Anadolu'nun beyaz örtüsünü keşfetmek isteyenleri bir araya getirecek.

Turistik Doğu Ekspresi