Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışta! Oda fiyatları ve sefer günleri açıklandı
Raylar üzerinde nostaljik bir kış tatili planlayan binlerce gezginin beklediği Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa sunuldu. Sezon boyunca Ankara ile Kars arasında işleyecek trende iki kişilik oda fiyatları seyahat tarihine göre değişiklik gösterirken, sömestr tatilinde zirveye ulaşıyor. TCDD'nin mobil satış kotası, acente kontenjanları ve 2026-2027 kış döneminin ilk hareket gününe dair tüm merak edilenler netleşti.
Kış mevsiminin en büyüleyici yolculuklarından birine çıkmak, bembeyaz karlar arasında süzülen bir kompartımanın penceresinden masalsı manzaraları izlemek isteyenler için beklenen takvim netleşti. Ankara ile Kars hattında her yıl yoğun ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda raylara inmeye hazırlanıyor. Sefer günlerinin netleşmesiyle birlikte yolculuk hayali kuranların en çok merak ettiği kompartıman ücretleri ve bilet temin yolları da belli oldu.
İLK DÜDÜK 21 ARALIK'TA ÇALIYOR
Kış rotasının başlangıç tarihi için geri sayım başladı. Başkentten Kars'a uzanacak sezonun ilk seferi 21 Aralık 2026 tarihinde hareket edecek. Masalsı yolculuğu tamamlayıp Kars'tan Ankara'ya dönüş yapacak tren ise ilk seferine 23 Aralık 2026'da çıkacak.
BİLETLER NEREDEN VE NASIL ALINACAK?
Yoğun talep gören seferlerde bilet dağılımı iki farklı kanal üzerinden yürütülüyor. Koltukların tamamı tek bir platformdan satışa çıkmıyor:
- Yüzde 40'lık kontenjan: TCDD mobil uygulaması üzerinden doğrudan bireysel yolculara sunuluyor.
- Yüzde 60'lık kontenjan: TÜRSAB onaylı yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla satışa açılıyor.
Acenteler üzerinden seyahat planlayanların doğrudan ilgili firmalarla iletişime geçmesi gerekiyor.
KLASİK TRENLERDEN AYRILAN SEYAHAT DENEYİMİ
Turistik Doğu Ekspresi, standart hat trenleriyle kıyaslandığında çok daha farklı bir rota ve konsept barındırıyor. Normal Doğu Ekspresi'ne göre güzergah özellikleri ve seyahat dinamikleriyle ayrışan bu özel tren, yolcularına bir ulaşımdan ziyade kış manzaraları eşliğinde nostaljik bir tatil deneyimi vadediyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan hat, bu kış da Doğu Anadolu'nun beyaz örtüsünü keşfetmek isteyenleri bir araya getirecek.
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