Kararda, eşine aşırı kıskançlık nedeniyle psikolojik baskı uygulayan ve "Çirkinsin" diyerek aşağılayan erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulandı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Elazığ'da açılan boşanma davasında sosyal medyada tanınmış kişilere ve fenomenlere gönderilen kalp emojilerine ilişkin çarpıcı bir karara imza attı.

Elazığ'da bir boşanma davasına emoji damga vurdu (Foto: Takvim Foto Arşiv)

BOŞANMA DAVASINDA KALP EMOJİSİ TARTIŞMASI

Elazığ'da başlayan boşanma davasında, kadının sosyal medya üzerinden bir doktora ve fenomene gönderdiği kalp emojileri yargılamanın tartışmalı konularından biri oldu.

Yerel mahkeme, kadının sosyal medyada kalp emojileri göndermesini ve dikkat çekmeye çalışmasını evlilik birliğinde güven sarsıcı davranış olarak değerlendirdi.

Mahkeme, erkeğin ise eşine karşı sergilediği aşırı kıskançlığı, psikolojik baskıyı ve aşağılayıcı ifadeleri kusur olarak kabul etti. Erkeğin eşine "Çirkinsin" demesi, onu beğenmediğini ifade etmesi ve kadınlık gururunu inciten sözler kullanması da kararda yer aldı.

Tüm bu davranışları değerlendiren yerel mahkeme, tarafların boşanmalarına ve eşit kusurlu sayılmalarına hükmetti.