Elazığ'da kalp emojileri mahkemelik oldu! Boşanma davasında Yargıtaydan ters köşe karar
Elazığ'da bir boşanma davasına sosyal medyada gönderilen kalp emojileri damga vurdu. Yerel mahkeme eşleri eşit kusurlu bulurken istinaf kadını ağır kusurlu saydı. Ancak dosya Yargıtaya taşınınca hesap değişti. Kalp emojilerine ilişkin son sözü söyleyen Yüksek Mahkeme, eşine "Çirkinsin" diyen erkeği ağır kusurlu buldu. Karar oy birliğiyle bozuldu.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Elazığ'da açılan boşanma davasında sosyal medyada tanınmış kişilere ve fenomenlere gönderilen kalp emojilerine ilişkin çarpıcı bir karara imza attı.
Kalp emojilerinin tek başına güven sarsıcı davranış olarak kabul edilemeyeceğini belirten Yargıtay, kadını ağır kusurlu bulan istinaf kararını oy birliğiyle bozdu.
Kararda, eşine aşırı kıskançlık nedeniyle psikolojik baskı uygulayan ve "Çirkinsin" diyerek aşağılayan erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulandı.
BOŞANMA DAVASINDA KALP EMOJİSİ TARTIŞMASI
Elazığ'da başlayan boşanma davasında, kadının sosyal medya üzerinden bir doktora ve fenomene gönderdiği kalp emojileri yargılamanın tartışmalı konularından biri oldu.
Yerel mahkeme, kadının sosyal medyada kalp emojileri göndermesini ve dikkat çekmeye çalışmasını evlilik birliğinde güven sarsıcı davranış olarak değerlendirdi.
Mahkeme, erkeğin ise eşine karşı sergilediği aşırı kıskançlığı, psikolojik baskıyı ve aşağılayıcı ifadeleri kusur olarak kabul etti. Erkeğin eşine "Çirkinsin" demesi, onu beğenmediğini ifade etmesi ve kadınlık gururunu inciten sözler kullanması da kararda yer aldı.
Tüm bu davranışları değerlendiren yerel mahkeme, tarafların boşanmalarına ve eşit kusurlu sayılmalarına hükmetti.
İSTİNAF KUSUR ORANINI DEĞİŞTİRDİ
Yerel mahkemenin kararının ardından dosya, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine taşındı.
İstinaf incelemesinde, kadının üç ayrı erkekle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunun ispatlandığı yönünde değerlendirme yapıldı.
Bu değerlendirme doğrultusunda yerel mahkemenin belirlediği eşit kusur dağılımı değiştirildi. İstinaf, kadını "ağır kusurlu", erkeği ise "az kusurlu" kabul etti.
Kusur oranlarının aleyhine değiştirilmesi üzerine kadın, istinaf kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtaya taşıdı.
YARGITAY'DAN KALP EMOJİSİNE FARKLI YORUM
Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesinin kusur belirlemesini hukuka aykırı buldu.
Yüksek Mahkeme, sosyal medyada tanınmış kişilere veya fenomenlere gönderilen kalp emojilerinin doğrudan evlilik birliğini zedeleyen bir davranış olarak nitelendirilemeyeceğine dikkat çekti.
Kalp emojilerini sempati ve beğeni ifadesi kapsamında değerlendiren daire, bu tür paylaşımların tek başına güven sarsıcı davranışın kanıtı sayılamayacağını ortaya koydu.
SES KAYITLARI DELİL OLARAK KABUL EDİLMEDİ
Yargıtayın incelemesinde yalnızca sosyal medya etkileşimleri değil, erkeğin mahkemeye sunduğu ses kayıtları ve mesajlar da ele alındı.
Erkeğin delil olarak sunduğu ses kayıtlarının "ortam dinlemesi" niteliğinde olduğu ve hukuka aykırı yollarla elde edildiği belirlendi.
Dosyada yer alan mesajların da kadının güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu destekleyecek açık ve net veriler içermediği vurgulandı.
Böylece istinaf mahkemesinin kadını ağır kusurlu kabul ederken dayandığı değerlendirmeler, Yargıtay tarafından hukuka uygun bulunmadı.
"ÇİRKİNSİN" SÖZÜ VE PSİKOLOJİK BASKIYA AĞIR KUSUR
Yargıtay, dosyada erkeğin eşine yönelik davranışlarını da ayrıntılı biçimde değerlendirdi.
Erkeğin aşırı kıskançlık nedeniyle eşine psikolojik baskı uygulaması, onu beğenmediğini söylemesi ve kadınlık gururunu inciten ifadeler kullanması ağır kusur kapsamında ele alındı.
Özellikle eşine yönelik "Çirkinsin" ifadesiyle gerçekleştirdiği aşağılama, kusur değerlendirmesinde öne çıkan davranışlardan biri oldu.
İstinaf mahkemesinin erkeği az kusurlu kabul etmesinin aksine Yargıtay, söz konusu davranışlar nedeniyle erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmetti.
KARAR OY BİRLİĞİYLE BOZULDU
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya üzerinden gönderilen kalp emojilerinin tek başına güven sarsıcı davranış olarak değerlendirilemeyeceği, hukuka aykırı elde edilen ses kayıtlarının delil niteliği taşımadığı ve mesajların güven sarsıcı davranışı ortaya koyacak açıklıkta olmadığı gerekçeleriyle istinafın kusur belirlemesini hukuka aykırı buldu.
Kadını ağır kusurlu, erkeği az kusurlu sayan istinaf kararını oy birliğiyle bozan Yargıtay, dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderdi.