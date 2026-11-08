Bolu'nun doğal güzelliği Gölcük'te kış manzaraları: Tatilciler beyaz örtüyle kaplanan parka akın etti
Bolu'nun doğal güzelliği Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Ziyaretçiler kar manzarası eşliğinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirirken, çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.
BOLU'DA GÖLCÜK TABİAT PARKI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği parkta tatilciler, kış manzaraları eşliğinde doğanın tadını çıkardı. Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, iskelede hatıra fotoğrafı çektirdi.
ÇOCUKLAR KAR TOPU OYNADI
Aileleriyle parka gelen çocuklar da kar topu oynayıp kardan adam yaptı.
Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı parkta bazı tatilciler kalabalık nedeniyle piknik yapacak yer bulmakta zorlandı.
Gölcük Tabiat Parkı ve Bolu-Seben karayolunun beyaz örtüyle kaplı bölümleri havadan görüntülendi.
Ailesiyle Kütahya'dan gelen Ahmet Yurt, bölgeyi ilk kez ziyaret ettiklerini söyledi.
Fotoğraf çektirmek için kahverengi kıyafetlerden oluşan bir kombin hazırladığını belirten Yurt, beyaz kar örtüsüyle karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.
Yurt, "Tatil çok güzel geçiyor. Doğası harika. İlk defa geliyoruz. Kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Her mevsimi çok güzeldir bence." dedi.