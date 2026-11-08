Karla kaplı bölümler havadan görüntülendi. (Foto: AA)

Fotoğraf çektirmek için kahverengi kıyafetlerden oluşan bir kombin hazırladığını belirten Yurt, beyaz kar örtüsüyle karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yurt, "Tatil çok güzel geçiyor. Doğası harika. İlk defa geliyoruz. Kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Her mevsimi çok güzeldir bence." dedi.