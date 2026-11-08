Bursa'da 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın! 1 kişi dumandan etkilendi
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında elektrik panosundan çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katında maddi hasara yol açan olayda dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, çatı katında hasar oluştu.
YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI
Küplüpınar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.