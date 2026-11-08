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Bodrum'da Portekizli turistlerle esnaf arasında kavga: 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu 2 müşteri ile işletme çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 17 yaşındaki M.K. başını sert zemine çarparak ağır yaralanırken, toplam 4 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinden ayrılan 2 Portekizli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bodrum'da Portekizli turistlerle esnaf arasında kavga: 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, bir işletmede Portekiz uyruklu müşteriler ile esnaf arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Alkollü oldukları iddia edilen müşterilerin küfür etmesi üzerine başladığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüdü.

Kavgada başını sert zemine çarpan 17 yaşındaki M.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından işletmeden ayrılan Portekizli 2 şüpheli ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Bodrum'da Portekiz uyruklu 2 müşteri ile işletme çalışanları arasında çıkan kavga kanlı bitti. (Foto: DHA)Bodrum'da Portekiz uyruklu 2 müşteri ile işletme çalışanları arasında çıkan kavga kanlı bitti. (Foto: DHA)

KÜFÜRLEŞME KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 20.00 sıralarında Bodrum'un Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi.

İddiaya göre işletmeye gelen ve alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu J.G. (36) ile C.F. (34), henüz bilinmeyen bir nedenle küfür etmeye başladı. Bunun üzerine işletmeciler M.K. (17) ve E.K. (28) ile müşteriler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

17 yaşındaki genç ağır yaralanırken 4 kişi hastanelik oldu. (Foto: DHA)17 yaşındaki genç ağır yaralanırken 4 kişi hastanelik oldu. (Foto: DHA)

17 YAŞINDAKİ GENÇ BAŞINI SERT ZEMİNE ÇARPTI

Kavga sırasında 17 yaşındaki M.K., başını sert zemine çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan M.K., buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan gencin tedavisi devam ediyor.

KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

İşletmeciler ile Portekiz uyruklu müşteriler arasında çıkan kavgada toplam 4 kişi yaralandı. Başını sert zemine çarpan M.K.'nin ağır yaralandığı olayda, hafif yaralı E.K. ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan Portekiz uyruklu J.G. ve C.F.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda J.G. ve C.F. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. (Foto: DHA)Polis, olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. (Foto: DHA)

BODRUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gözaltına alınan 2 Portekizli şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki M.K.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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