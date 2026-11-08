Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, bir işletmede Portekiz uyruklu müşteriler ile esnaf arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Alkollü oldukları iddia edilen müşterilerin küfür etmesi üzerine başladığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüdü.

Bodrum'da Portekiz uyruklu 2 müşteri ile işletme çalışanları arasında çıkan kavga kanlı bitti. (Foto: DHA)

KÜFÜRLEŞME KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 20.00 sıralarında Bodrum'un Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi.

İddiaya göre işletmeye gelen ve alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu J.G. (36) ile C.F. (34), henüz bilinmeyen bir nedenle küfür etmeye başladı. Bunun üzerine işletmeciler M.K. (17) ve E.K. (28) ile müşteriler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.