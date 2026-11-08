Avcılar'da trafik kazası! Önce otomobile çarptı, sonra direğe vurdu: 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Avcılar E-5 Karayolu üzerinde, alkollü ve hızlı olduğu iddia edilen bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde ilerleyen bir otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Avcılar'da alkollü ve hızlı olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir başka otomobile, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucunda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ ÖNCE ARACA, SONRA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI
Kaza, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre alkollü ve süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde seyir halinde olan bir araca, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 2 şerit trafiğe kapatıldı. Kaza sonucu yaralanan vatandaşlar itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılırken, 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, 5 vatandaş ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.