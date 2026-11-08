Avcılar'da alkollü ve hızlı olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir başka otomobile, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucunda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ ÖNCE ARACA, SONRA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre alkollü ve süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde seyir halinde olan bir araca, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.