Uşak'ta polis ekiplerince fuhuş yaptığı tespit edilen 9 masaj salonuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASAJ KILIFIYLA FUHUŞ

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde faaliyet gösteren ve fuhuş yapıldığı tespit edilen 9 masaj salonuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon düzenlenen 9 masaj salonu mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzur, güven ve sağlığını tehdit eden, yasal mevzuatın dışına çıkarak kamu düzenini bozmaya çalışan işletme ve şahıslara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.