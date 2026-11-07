UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

İnşaat işçileri fark etti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Adıyaman'da 4 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hasan Çavuş'un cansız bedeni, 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bulundu. Çavuş'un cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İnşaat işçileri fark etti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Adıyaman'da 4 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hasan Çavuş'un cansız bedeni, 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden çalışanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi (Foto: DHA)Hasan Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi (Foto: DHA)

4 GÜNDÜR KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 4 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hasan Çavuş olduğu tespit edildi.

Çavuş'un cansız bedeni, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hasan Çavuş'un bir inşaatın bodrum katında ölü bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnşaat işçileri fark etti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu-3 İnşaat işçileri fark etti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu-4 İnşaat işçileri fark etti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu-5

Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorluyorlardı! Konya merkezli operasyon: 16 mağdur kadın kurtarıldı
SONRAKİ HABER

Fuhuştan katalog yapmışlar!
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler