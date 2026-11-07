Adıyaman'da 4 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hasan Çavuş'un cansız bedeni, 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden çalışanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.