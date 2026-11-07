İnşaat işçileri fark etti! 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
Adıyaman'da 4 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hasan Çavuş'un cansız bedeni, 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bulundu. Çavuş'un cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da 4 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hasan Çavuş'un cansız bedeni, 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden çalışanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
4 GÜNDÜR KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 4 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hasan Çavuş olduğu tespit edildi.
Çavuş'un cansız bedeni, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hasan Çavuş'un bir inşaatın bodrum katında ölü bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.