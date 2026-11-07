Destekleme bütçesi gelecek yıl için yüzde 40.2 artarak, 235 milyar liraya çıkarıldı. Hayvancılığa sağlanan desteğin bu yıl toplam 36 milyar 616 milyon liraya ulaşması, gelecek yıl ise yüzde 43.4 artışla 52 milyar 504 milyon lira olması planlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, hayvancılıkta sağladığı destekler sürüyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki bilgilere göre, 2026 tarımsal destekleme bütçesinin yıl sonuna kadar 167.6 milyar lirayı bulması bekleniyor.

2 yıl önceki karar, Resmi Gazete'nin 7 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirildi. Bu değişiklikle, embriyo transferi ve cinsiyeti belirli sperma uygulamalarından doğan buzağı ve malaklar, genomik test yaptırılan damızlık dişi buzağılar, göçer sevk kontrol noktasında ve hastalıktan ari işletmelerde doğan kuzu ve oğlaklarla mesleki yeterlilik belgeli toplayıcılar aracılığıyla satılan çiğ süt için ilave katsayılar getirildi.

2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile hayvancılıkta verimin artırılması, hayvan sağlığının korunması ve planlı üretim kapsamında belirlenen havzalar bazında üretimin artırılması hedeflenmişti.

ISLAH ÇALIŞMASI VAR

Hayvancılıkta kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması ve meraların sürdürülebilir kullanımının sağlanması açısından mera ıslahı çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, mera tespit ve tahdit çalışmalarının tamamlanmasının ardından meraların ot verimi ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik ıslah uygulamaları sürdürülüyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta verimliliği artırmaya yönelik destekler yeni yılda artırılacak.

Otlatmaya yardımcı yapıların inşasının da ıslah projelerine dahil edilerek mera ıslah çalışmalarının bütüncül bir çerçevede yürütülmesine önem veriliyor. Veteriner aşılarının üretim kapasitesinin artırılması için Ankara'da Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yeni aşı üretim tesisi kurulmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

47 MİLYAR TL KAYNAK SAĞLANDI

Geçen yılki zirai don nedeniyle oluşan kayıpların telafisi için devlet destekli tarım sigortası bulunan üreticilere 23.1 milyar lira hasar tazminatı ve 23.86 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı. Böylece zirai don kapsamında sigorta ve destekleme mekanizmaları yoluyla üreticilere 47 milyar lira kaynak aktarıldı. Tarım sigortalarında bu yıl yapılan düzenlemelerle bitkisel ürünlerde don teminatına ilişkin devlet prim desteği yüzde 70'e çıkarıldı.

Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişnede "don riski" genişletilmiş şekilde teminat kapsamına alındı. Söz konusu ürünlerde belirli verim kayıplarının karşılanmasına yönelik "Temel Sigorta Paketi" uygulamaya konuldu. 3 Ekim 2026 itibarıyla TARSİM kapsamında 11.6 milyar lira da tazminat ödemesi yapıldı.

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