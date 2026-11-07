İstanbul'da trafikte kavga! Kadın sürücü otomobilin camına yumruklarla saldırdı
İstanbul Zeytinburnu'nda trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen kadın, tartıştığı sürücünün aracının camına yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle olay sona ererken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kendisine küfredildiğini öne süren kadın, otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti.
OTOMOBİLİN CAMINA YUMRUK ATTI
Aracından inmeyen sürücüye bağırarak tepki gösteren kadın, diğer otomobilin camına yumruk attı. Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi.
Bir süre daha tepkisini sürdüren kadın, ardından otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam