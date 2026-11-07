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İstanbul'da trafikte kavga! Kadın sürücü otomobilin camına yumruklarla saldırdı

İstanbul Zeytinburnu'nda trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen kadın, tartıştığı sürücünün aracının camına yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle olay sona ererken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da trafikte kavga! Kadın sürücü otomobilin camına yumruklarla saldırdı

Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. (Fotoğraf: DHA)O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. (Fotoğraf: DHA)

Kendisine küfredildiğini öne süren kadın, otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti.

Video Oynatma İkonu Zeytinburnu'nda trafikte camı yumrukladı

İstanbul'da trafikte kavga! Kadın sürücü otomobilin camına yumruklarla saldırdı-3

OTOMOBİLİN CAMINA YUMRUK ATTI

Aracından inmeyen sürücüye bağırarak tepki gösteren kadın, diğer otomobilin camına yumruk attı. Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi.

İstanbul'da trafikte kavga! Kadın sürücü otomobilin camına yumruklarla saldırdı-4

Bir süre daha tepkisini sürdüren kadın, ardından otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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