Çoğu ebeveyn havuz derslerini yalnızca su güvenliği veya fiziksel bir aktivite olarak görse de erken yaşta kulaç atmaya başlayan çocuklar, okul sıralarına oturduklarında yaşıtlarına kıyasla beklenmedik bir üstünlük elde ediyor. Üstelik bu fark, ailenin gelir düzeyinden bağımsız olarak kendini gösteriyor.

SciTechDaily'nin aktardığına göre, Avustralya'da yürütülen kapsamlı bir araştırma, okul öncesi dönemde yüzme eğitimi alan çocukların zihinsel ve sosyal gelişiminde çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Uluslararası gelişim ölçekleri kullanılarak yapılan ve nüfus verileriyle kıyaslanan çalışmanın öne çıkan verileri şöyle:

Araştırma süresi ve kapsamı: Dört yıl süren çalışmada yaklaşık 7 bin katılımcıyla anket yapıldı ve 177 çocuk birebir test edildi.

Dört yıl süren çalışmada yaklaşık 7 bin katılımcıyla anket yapıldı ve 177 çocuk birebir test edildi. Gelişimsel fark: 5 yaşından küçük yüzücülerin, genel nüfustaki yaşıtlarına kıyasla temel gelişim basamaklarında 5 ila 18 ay daha ileride olduğu görüldü.

5 yaşından küçük yüzücülerin, genel nüfustaki yaşıtlarına kıyasla temel gelişim basamaklarında 5 ila 18 ay daha ileride olduğu görüldü. Öne çıkan beceriler: Erken yaşta yüzen çocuklar okuryazarlık, sayısal beceriler ve yönergeleri takip etme konularında akranlarına belirgin bir fark attı.

Peki havuzdaki bir antrenman, sınıftaki matematik ve okuma başarısını nasıl etkiliyor?

HAVUZDAKİ TEKRARLAR SINIF BAŞARISINA NASIL DÖNÜŞÜYOR?

Araştırmacılar, bu sonuçların yüzme öğrenen çocukların doğuştan daha zeki olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Asıl sır, yüzme dersleri sırasında kazanılan alışkanlıkların doğrudan sınıf ortamına taşınmasında yatıyor.

Örneğin eğitmeniyle birlikte birden ona kadar sayarak ayak çırpan bir çocuk, aslında sayı dizilerini ve her sayıyı tek bir hareketle eşleştirmeyi öğreniyor. Olimpik yüzme antrenörlerinin yıllardır gözlemlediği "okula daha hazır olma" durumu da bu bilimsel verilerle kanıtlanmış oluyor.

Yüzmenin sağladığı kazanımlar yalnızca okuma ve sayılarla sınırlı kalmıyor. Erken yaşta havuza giren çocukların çok daha sosyal olduğu, dil becerilerinin yanı sıra bilişsel gelişim ve duygu kontrolünde de ölçülebilir avantajlar yakaladığı belirtiliyor. Tüm bu özellikler, çocuğun anaokuluna ve ilkokula geçiş sürecini çok daha kolay atlatmasını sağlıyor.

YÜKSEK MALİYETLER VE UZAK HAVUZLAR FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ YARATIYOR

Yüzme eğitiminin okul başarısına katkısı bu kadar netken, birçok aile için havuza ulaşmak oldukça zor. Ticari işletmeler olarak faaliyet gösteren yüzme okullarının yüksek ücretleri, ailelerin önündeki en büyük engeli oluşturuyor. Araştırmaya göre yüzme derslerine erişimde en büyük gelir uçurumu ABD ve Çin'de yaşanırken; Singapur, Avustralya, Brezilya ve Güney Afrika'da da ciddi ekonomik ve coğrafi engeller bulunuyor.

Düşük gelirli ülkelerde ise yüzme hala seçkinlere özgü bir lüks olarak görülüyor. Geçim sıkıntısı çeken aileler için öncelik çocukları yüzmeye göndermek değil, temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak oluyor. Buna bir de kırsal bölgelerdeki mesafe sorunu ekleniyor. Kırsalda yaşayan ve düşük gelirli ailelerin çocukları, hem yüzme derslerine erişimi en kısıtlı grup oluyor hem de boğulma tehlikesiyle en çok karşı karşıya kalan kesimi oluşturuyor.