Michelin Rehberi'nin önerdiği Niğde sofrası: Tabal

Michelin Rehberi, Türkiye'de mutlaka denenmesi gereken Bib Gourmand restoranlarını anlattığı yeni yazısında Niğde Belediyesi'nin gastronomi evi Tabal'ı ülkenin öne çıkan adresleri arasında saydı. Rehbere giren dünyadaki ilk belediye işletmesi olan Tabal, Niğde'nin yöresel tariflerini bugünün sofrasına taşıyor.

Rehberin 27 Ekim'de Türkiye'nin resmî turizm portalı GoTürkiye ile birlikte yayımladığı yazı, İstanbul'dan İzmir'e, Muğla'dan Kapadokya'ya iyi mutfağı uygun fiyatla buluşturan restoranları bir araya getiriyor. Michelin, Bib Gourmand listesini bir ülkenin mutfağını ilk kez tanıyacak gezginler için güvenilir bir yol haritası olarak tarif ediyor. Okura ayrıca keşfetmesi önerilen adresler arasında Niğde'den Tabal yer alıyor.

Gastronomi evi, Aralık 2025'te açıklanan Michelin Rehberi Türkiye 2026 seçkisinde Bib Gourmand ile yer almıştı. Rehberin müfettişleri Tabal'ı, yöresel gelenekleri ve bölgenin ürünlerini tanıtmayı görev edinen ve bu görevi inançla yerine getiren bir kent projesi olarak anlatıyor. Değerlendirmede iştah açan menü, makul fiyatlar, paylaşılacak kadar cömert porsiyonlar ve bademli, kuş üzümlü, tarçınlı iç pilavla gelen tandır kuzu öne çıkıyor.

Niğde Kalesi'nin eteğinde, Ak Medrese'nin karşısındaki eski bir Niğde konağında misafirlerini ağırlayan mekân, adını Demir Çağı'nda bu topraklarda hüküm süren Tabal Krallığı'ndan alıyor. Yönetimden mutfağa ve servise kadar bütün işi kadınlar üstleniyor.

Mangır çorbasından Tyana'ya

Menü, Niğde'nin unutulmaya yüz tutmuş tariflerinden kuruluyor. Çorbalarda üzüm pekmezi ve kuru kayısıyla pişen mangır, oğma ve mazaklı gibi yöresel tarifler var. Ana yemeklerde coğrafi işaretli Niğde tavası ve Bor söğürmesinin yanı sıra kuzu incikle elmanın birlikte piştiği tuffahiye ve çömlekte pişen Dermason kuru fasulyesi bulunuyor.

Taş fırından mağarada olgunlaşan Niğde mavisiyle hazırlanan Tabal Mavisi pidesi çıkıyor. Tatlıların başında imza tatlı Göllüdağ geliyor. Adını Niğde'nin sönmüş yanardağından alan tatlı, israfa yer bırakmayan bir mutfak anlayışıyla hazırlanıyor.

Menünün en yeni sürprizi, ilk kez 1 Ekim'de İstanbul'da sunulan Tyana. Tatlı, cheesecake'in ilk tarifi olarak anılan ve Tyanalı Khrysippos'un kaleme aldığı reçeteyi Niğde mavisi, geven balı ve atalık bir buğday olan zerunla yeniden yorumluyor. Adını da reçetenin yazarının şehri Tyana'dan, bugünkü Kemerhisar'dan alıyor.

"Bu başarı kadınlarımızın emeği"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir şöyle konuştu: "Michelin Rehberi'nin Türkiye'den önerdiği sofralar arasında Niğde'nin de olması hepimiz için büyük gurur. Tabal'ı rehbere soktuk, belediye işletmesi olarak dünyada ilk biziz. Bu başarıyı kadınlarımızın emeğine borçluyuz. Onlar ninelerimizin tariflerini unutulmaya bırakmadı, Niğde'nin peyniriyle, balıyla, kuzusuyla bugünün tabağına taşıdı. Niğde'ye yolu düşen herkesi Tabal'ın sofrasına bekliyoruz."