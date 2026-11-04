Başkan Canpolat, Haliliye’nin geleceğini yatırımlarla şekillendiriyor

Başkan Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde sürdürülen projelerde çocuklar, gençler, kadınlar ve aileler öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Dağeteği Mahallesi'nde yapımı devam eden Keşif Kampüsü, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor. Yaklaşık 5 bin 859 metrekarelik proje alanına ve 1.550 metrekarelik inşaat alanına sahip iki katlı tesiste fizik, matematik, doğa, kimya ve insan bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay ile teknoloji alanlarına yönelik bölümlerin bulunması planlanıyor. Kampüsün, öğrencilerin araştırma, uygulama ve problem çözme becerilerine katkı sunması amaçlanıyor.

Haliliye'nin spor altyapısını geliştirmeye yönelik yatırımlar da Başkan Canpolat'ın projeleri arasında önemli yer tutuyor. Dağeteği Mahallesi'nde yaklaşık 17 dönümlük alanda ve 100 milyon liralık yatırım bedeliyle yapımı sürdürülen Amatör Spor Kulüpleri Tesisi; sentetik futbol sahası, basketbol sahası, 250 kişilik tribün, soyunma odaları ve idari birimlerden oluşuyor. Aynı bölgede hayata geçirilen yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ise 25 x 12,5 metre ölçülerindeki havuzu ve 200 kişilik seyirci platformuyla ilçenin yüzme sporuna yönelik imkanlarını artırmayı hedefliyor. Ayrıca açık okçuluk projesiyle farklı spor branşlarının ilçede yaygınlaştırılması ve gençlerin yeni spor alanlarıyla buluşturulması amaçlanıyor.

EĞİTİMDEN SOSYAL YAŞAMA, HER YAŞA HİTAP EDEN PROJELER

Haliliye'de eğitim ve sosyal yaşam alanındaki çalışmalar da devam ediyor. Bahçelievler'deki eğitim destekleriyle gençlerin akademik gelişimleri desteklenirken, Millet Evleri ve Hanımlar Konakları aracılığıyla kadınların öğrenme, üretme ve sosyal hayata katılım imkanları artırılıyor. Sevgi Parkı projesiyle de çocukların, ailelerin ve farklı yaş gruplarından vatandaşların birlikte vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor.

ASFALT EMİSYON VE MICIR ÜRETİMİYLE ALTYAPIDA GÜÇLÜ KAPASİTE

Haliliye Belediyesinin asfalt emisyon tesisi ve mıcır üretimine yönelik çalışmaları, ilçenin yol yapım ve bakım hizmetlerinde kendi üretim imkanlarını kullanmasını sağlıyor. Üretimden uygulamaya uzanan süreçte belediyenin kapasitesini güçlendiren bu yatırımlarla mahalle yollarının ihtiyaçlarına daha hızlı ve planlı şekilde cevap verilmesi hedefleniyor.