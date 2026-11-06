"KARS'A KIŞ GELDİ DİYEBİLİRİZ" Kars genelinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak devam eden yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde kış manzaralarını beraberinde getirdi.

Kars'ta sabaha doğru başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Yağışla birlikte köy evlerinin çatıları, yollar, meralar ve tarım arazileri karla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kars'ta kar yağışı etkili oldu. (Foto: İHA)



Kars'a kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Beklenen kar nihayet geldi. Her ne kadar şehir merkezinde kar yoksa da yüksek kesimler beyaza büründü. Havada kar ile birlikte baya soğudu. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kars'a kış geldi diyebiliriz" dediler.

HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINDA 8 DERECEYE DÜŞTÜ

Kar yağışıyla birlikte ekili ve hasadı tamamlanan tarım arazileri de beyaz örtü altında kaldı. Köy yerleşim alanları, tarlalar, meralar ve çevredeki tepeler karla kaplanırken, bölgedeki doğal güzellikler havadan görüntülendi.