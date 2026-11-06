Yağışların etkisini artırdığı 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan barajların ortalama doluluk oranı 23 günde 23,44 puan artarak bugün itibarıyla yüzde 61,5 olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan, 14 Ekim'de etkisini artırıp sonraki günlerde devam eden yağışlar barajlarda su seviyesini artırdı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı, geçen ay başlayan rekor miktardaki yağışların etkisiyle son 10 yılın aynı dönemine göre en yüksek seviyeyi görerek yüzde 61,5'e çıktı.

İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı rekor yağışlarla %61,5 seviyesine yükseldi. (Foto: AA)

Barajların doluluk oranları Istrancalar'da yüzde 98,04, Terkos'ta yüzde 50,45, Sazlıdere'de yüzde 40,75, Alibey'de yüzde 79,68, Büyükçekmece'de yüzde 39,81, Ömerli'de yüzde 83,11, Darlık'ta yüzde 95,19, Elmalı'da yüzde 80,84, Pabuçdere'de yüzde 7,74 ve Kazandere'de yüzde 11,55 olarak ölçüldü.

Melen'den 463,54 milyon, Yeşilçay'dan da 123,55 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 587,09 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 976 milyon 89 bin metreküp olarak hesaplandı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 985,54 kilogram olarak aynı tarihteki son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 533,75 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İSTANBUL'A SU SAĞLAYAN BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 60'I GEÇTİ

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 14 bin metreküp olarak ölçüldü.