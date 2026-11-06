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Konya’da Ömer Faruk Akıllı cinayeti 21 yıl sonra çözüldü: 5 ilde operasyon, 5 tutuklama

Konya’da 2005 yılında öldürülen Ömer Faruk Akıllı’nın 21 yıldır faili meçhul kalan cinayeti, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. Beş ilde altı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan yedi şüpheliden beşi tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Konya’da Ömer Faruk Akıllı cinayeti 21 yıl sonra çözüldü: 5 ilde operasyon, 5 tutuklama

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 16 Eylül 2005'te Ankara-Konya kara yolunun 28'inci kilometresinde Ömer Faruk Akıllı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşıldı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce işlenen cinayetin aydınlatılması amacıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konya’da 21 yıllık cinayette şüphelilere ulaşıldı! Beş kişi tutuklandı.Konya’da 21 yıllık cinayette şüphelilere ulaşıldı! Beş kişi tutuklandı.

JASAT'IN TAKİBİ BEŞ İLE UZANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te belirlenen altı ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan yedi şüpheli, işlemleri için Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

YEDİ ŞÜPHELİDEN BEŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., Ş.G., R.V., U.A. ve C.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler A.D. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya’da 21 yıllık cinayet soruşturmasında beş şüpheli tutuklandıKonya’da 21 yıllık cinayet soruşturmasında beş şüpheli tutuklandı

OTELDEKİ ANLAŞMAZLIK SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada cinayete ilişkin ulaşılan bulguları paylaşmıştı. Gürlek'in açıklamasına göre, 2005 yılında Konya-Ankara kara yolunda başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Akıllı'nın, Bursa'da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi.

Bu bulgular üzerine tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Gürlek, eş zamanlı operasyonlarda yakalanan yedi şüpheliden beşinin "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla tutuklandığını, ikisi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıklamıştı.

"ZAMANIN CİNAYETLERİN ÜZERİNİ ÖRTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Açıklamasında 68 dosyada 75 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildiren Gürlek, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Konya İl Jandarma Komutanlığının da aralarında bulunduğu, soruşturmalarda görev alan birimlere teşekkür etmişti.

Gürlek, "Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.

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