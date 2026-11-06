Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce işlenen cinayetin aydınlatılması amacıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konya’da 21 yıllık cinayette şüphelilere ulaşıldı! Beş kişi tutuklandı.

JASAT'IN TAKİBİ BEŞ İLE UZANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te belirlenen altı ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan yedi şüpheli, işlemleri için Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

YEDİ ŞÜPHELİDEN BEŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., Ş.G., R.V., U.A. ve C.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler A.D. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.